gamescom 2022: trailer di presentazione con alcuni giochi che saranno mostrati all’Opening Night Live

Sui canali social dell’Opening Night Live è stato pubblicato un filmato di presentazione dell’evento che darà il via alla gamescom 2022.

Sarà presentato, come di consueto, da Geoff Keighley, live da Colonia e durerà due ore, dove si alterneranno quindi una bella dose di trailer dei giochi in arrivo: come scritto nel testo che accompagna il video, ci saranno nuove world premiere di Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Return to Monkey Island, High on Life e molti altri. Nello stesso filmato, che potete vedere qui sotto, si vedono anche spezzoni di Gotham Knights, Genshin Impact e Stray, e ricordiamo che è stato confermato, tra gli altri, anche The Expanse A Telltale Series: rumor parlano anche della presenza di Dead Island 2.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che l’Opening Night Live della gamescom 2022 andrà in onda alle 20:00 (ora italiana) del 23 agosto sul canale YouTube dei game awards. La kermesse di Colonia andrà in scena invece tra il 24 e il 28 agosto.