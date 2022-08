Days Gone: nuove conferme per il film

Sembra proprio che ci sarà un film su Days Gone, nonostante il taglio del secondo capitolo del gioco. Stando ad alcune fonti (qui quella di Deadline) PlayStation Productions, divisione cinematografica dell’azienda nipponica, sta mettendo in piedi la trasposizione cinematografica dell’avventura con gli zombie sviluppata da Bend Studio, con l’attore Sam Heughan (di Outlander) e lo sceneggiatore Sheldon Turner (di Up in the Air/Tra le nuvole).

Stando alle fonti, Heughan interpreterà il ruolo del protagonista Deacon, e la sceneggiatura di Turner sarà una love ballad to motorcycle movies, una sorta di messaggio d’amore per i film con motociclette: del resto la moto è un elemento fondamentale nel titolo di Bend Studios, e inevitabilmente coprirà un ruolo importante anche nella trasposizione cinematografica. Staremo a vedere dunque quando arriveranno nuove conferme ed informazioni riguardo al film di Days Gone.