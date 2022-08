Comix Zone e Space Channel 5: i classici SEGA diventeranno due film

SEGA si è accordata con la società statunitense Picture Start per sviluppare i film di due titoli classici, Space Channel 5 (1999) e Comix Zone (1995)

Space Channel 5

Space Channel 5 è un gioco d’azione musicale pubblicato per Dreamcast nel 1999. La storia parla di un nuovo reporter di una futura stazione di trasmissione spaziale che salva le persone costrette a ballare per un misterioso alieno attraverso battaglie a ritmo di danza, con una visione retrofuturistica del mondo di gioco. La sceneggiatura della produzione cinematografica è stata scritta da Barry Battles, che ha diretto e scritto la commedia poliziesca The Baytown Outlaws, con Billy Bob Thornton ed Eva Longoria, e il corto FARCRY 5 : Inside Eden’s Gat.

Comix Zone

Comix Zone è un’action pubblicato per il Mega Drive nel 1995. Il gioco è stato molto apprezzato per la sua trama, in cui il protagonista si perde nel mondo del suo stesso fumetto (manga) e combatte per uscirne, e per la sua innovativa visione del mondo dei fumetti americani. La sceneggiatura della produzione cinematografica sarà scritta da May Katt, i cui crediti includono la serie televisiva animata originale HBO Max vincitrice di un Emmy Award, Young Justice, e Dragons: The Nine Realms, una serie televisiva animata spin-off di Dragon Trainer.

Il fondatore e CEO di From Picture Start, Eric Fake e Lois Reeves-Darby supervisioneranno entrambi i progetti e saranno produttori insieme a Sammy Kim Falvey, che fa anche parte del team di gestione della società.

Per Sega, il Vice Presidente Co-COO Shuji Utsumi supervisionerà entrambi i progetti, mentre Toru Nakahara, produttore della serie cinematografica Sonic – il Film e produttore esecutivo della serie televisiva Sonic Prime, si unirà ad entrambi i progetti come produttore, e Space Canale 5″ e “Comix Zone” saranno affiancati rispettivamente dal game director di Sega Takumi Yoshinaga e dal game producer Issei Shimomura.

Attenderemo dunque novità in merito per gli adattamenti cinematografici di Comix Zone e Space Channel 5.