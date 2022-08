Black Myth Wukong: 8 minuti di gameplay, 6 di cutscene e 5 di colonna sonora

Game Science ha pubblicato un nuovo video gameplay di otto minuti per l’action RPG con spunti dal classico Viaggio in Occidente, ovvero Black Myth Wukong, che mostra il gioco con il ray-tracing e la tecnologia NVIDIA DLSS, oltre ad una cutscene di sei minuti, e cinque minuti di colonna sonora in cui si alternano paesaggi tra templi e alberi di ciliegio con melodia di piano e voce maschile e femminile in cinese.

Ricordiamo che già dall’anno scorso Black Myth Wukong è passato ad Unreal Engine 5, e al momento il gioco è previsto su PC e console (non annunciate)

Qui sotto potete vedere i filmati:

Gameplay

Cutscene

OST