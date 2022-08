gamescom 2022: seguite l’Opening Night Live sul nostro canale Twitch

Come ogni anno, finalmente è giunto il giorno tanto atteso, ovvero quello che apre ufficialmente la gamescom 2022. Questa sera a partire dalle ore 20:00 italiane, Geoff Keighley condurrà l’annuale Opening Night Live, l’evento in diretta che offrirà uno sguardo sui giochi più attese e che stando alle parole del presentatore proporrà anche alcune sorprese. Ovviamente, noi di GamesVillage seguiremo in livestreaming la lunga presentazione (che durerà ben 2 ore), ma il nostro canale Twitch andrà online molto prima.

A partire dalle ore 19:00 saremo online con il consueto pre-show che aprirà la nostra serata su Twitch, con Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo (MLP) e Alessandro Adinolfi che parleranno della gamescom 2022, presenteranno lo show di Keighley e faranno i loro pronostici. Alle 20:00 Domenico e Marco Lucio commenteranno in diretta l’Opening Night Live e seguiranno insieme a voi tutti gli annunci e i gameplay che verranno proposti. Alle ore 22:00 spazio invece ad un nostro piccolo post-show che riassumerà quanto visto durante la presentazione.

Tra i titoli confermati all’Opening Night Live troviamo Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Return to Monkey Island, High on Life, Gotham Knights, Genshin Impact, The Expanse A Telltale Series, The Outlast Trials e Lies of P, mentre tanti rumor danno per certa la presenza di Dead Island 2. Sicuramente non mancheranno altre World Premiere!

Come sempre, vi aspettiamo in tanti per seguire l’evento tutti insieme, ricordandovi che gli spettatori potranno interagire con noi tramite la chat del nostro canale Twitch, ma per farlo occorrerà essere nostri follower sul canale.