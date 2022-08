The Last of Us: ecco Bella Ramsey e Pedro Pascal nel teaser della serie tv

Quando potremo vedere, finalmente, The Last of Us? Il nuovo trailer di presentazione delle novità di HBO Max per la seconda parte del 2022 e il 2023 ci fornisce la risposta, per quanto vaga, insieme al primo teaser effettivo che ci immerge nelle cupe atmosfere della saga Naughty Dog: la serie debutterà in tv nel 2023.

Bella Ramsey e Pedro Pascal saranno i protagonisti, impersonando Ellie e Joel, in una serie che calcherà le orme del videogioco proponendo, a quanto pare, qualche piccola variante. Ricordiamo che la serie è stata supervisionata dallo stesso director della saga, Neil Druckman, che ne ha anche diretto un episodio.

Questa la trama del videogioco, direttamente sovrapponibile a quella della serie tv:

In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso l’intera nazione.

La serie, girata in Alberta (Canada) con un budget molto alto, sarà composta di dieci episodi, scritti da Craig Mazin e Neil Druckmann; Gustavo Santaolalla ha scritto la colonna sonora, in diretta continuazione con quella dei videogiochi.

Nel cast, oltre a Pascal e Ramsey, anche Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Storm Reid (Riley Abel).

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere tutte le novità riguardo la nuova versione PlayStation 5 del videogioco capostipite, The Last of Us Part I.