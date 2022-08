Genshin Impact: ecco il character demo trailer su Collei

Mancano pochi giorni al rilascio della versione 3.0 di Genshin Impact, chiamata The Morn a Thousand Roses Brings che introdurrà la nuova regione del gioco Sumeru. Il nuovo aggiornamento includerà i primi due personaggi con Dendro Vision: il ranger guardia boschi Tighnari e la sua apprendista Collei. I giocatori potranno immergersi in una nuova Archon Quest divisa in due parti e affronteranno diverse sfide attraverso i vari eventi.

Hoyoverse ha rilasciato un nuovo character demo, dopo il teaser su Tighnari uscito di recente, questa volta sull’apprendista guardia boschi Collei. Il trailer, intitolato Collei: Sprout in the Thicket, mette in evidenza gli attacchi e le abilità del personaggio contro alcuni Shroom-Kin. Di seguito trovate una panoramica tramite Honey Impact:

Normal Attack : esegue fino a 4 colpi consecutivi con l’arco.

: esegue fino a 4 colpi consecutivi con l’arco. Charged Attack : esegui un attacco più preciso con DAN aumentato. Durante la mira, l’energia di Dendro si accumulerà sulla punta della freccia. Una freccia completamente carica arreca Dendro DMG.

: esegui un attacco più preciso con DAN aumentato. Durante la mira, l’energia di Dendro si accumulerà sulla punta della freccia. Una freccia completamente carica arreca Dendro DMG. Floral Brush : lancia un anello floreale che infligge Dendro DMG ai bersagli con cui entra in contatto. L’Anello Floreale tornerà dopo un tempo prestabilito, infligge un ulteriore Dendro DMG.

: lancia un anello floreale che infligge Dendro DMG ai bersagli con cui entra in contatto. L’Anello Floreale tornerà dopo un tempo prestabilito, infligge un ulteriore Dendro DMG. Trump-Card Kitty: Il fidato Cuilein-Anbar viene a salvare la situazione. Collei lancia la bambola di nome Cuilein-Anbar, provocando un’esplosione che provoca AoE Dendro DMG, creando una zona Cuilein-Anbar. Cuilein-Anbar rimbalzerà all’interno di questa zona, infliggendo AoE Dendro DMG.

Genshin Impact si trova al momento alla versione 2.8 intitolata Summer of Fantasia, è disponibile dal 13 luglio e permette ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple. La patch include le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou e la replica di Yoimiya.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.