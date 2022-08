Kena Bridge of Spirits arriva il 27 settembre su Steam insieme all’Anniversary Update

Ember Lab rilascerà la versione PC di Kena: Bridge of Spirits tramite Steam il 27 settembre insieme a un Aggiornamento dell’anniversario gratuito per le piattaforme esistenti, ha annunciato lo sviluppatore. Ember Lab aveva affermato, lo scorso anno, che stava prendendo in considerazione altre versioni della piattaforma per il titolo di azione e avventura. L’aggiornamento dell’anniversario aggiungerà i seguenti contenuti:

New Game+ : iniziate una nuova avventura dopo aver completato il gioco, iniziando con tutte le vostre abilità, potenziamenti e Rot mentre affrontate nuovi combattimenti, sfide e nemici unici.

: iniziate una nuova avventura dopo aver completato il gioco, iniziando con tutte le vostre abilità, potenziamenti e Rot mentre affrontate nuovi combattimenti, sfide e nemici unici. Spirit Guide Trials : affinate le vostre abilità e sbloccate ricompense in The Trials, tra cui difese dalle onde, percorsi a ostacoli e la possibilità di affrontare ancora e ancora importanti scontri con i boss.

: affinate le vostre abilità e sbloccate ricompense in The Trials, tra cui difese dalle onde, percorsi a ostacoli e la possibilità di affrontare ancora e ancora importanti scontri con i boss. Skin : sbloccate nuovissime skin da indossare per Kena padroneggiando The Trials.

: sbloccate nuovissime skin da indossare per Kena padroneggiando The Trials. Pietre del fascino : scoprite le pietre del fascino che possono essere equipaggiate per fornire diversi vantaggi e svantaggi per personalizzare il vostro stile di gioco.

: scoprite le pietre del fascino che possono essere equipaggiate per fornire diversi vantaggi e svantaggi per personalizzare il vostro stile di gioco. Modalità d foto migliorata: include più pose divertenti, impostazioni di illuminazione uniche e persino una funzione di fotocamera in movimento.

Kena: Bridge of Spirits è un’avventura d’azione basata su trama, ambientata in un mondo affascinante ricco di esplorazioni e combattimenti frenetici. I giocatori devono trovare e far crescere una squadra di piccoli spiriti amichevoli chiamati Rot, migliorando le loro abilità e scoprendo nuovi modi per manipolare l’ambiente. I Rot sono timidi e surreali nascosti nella foresta, mantengono l’equilibrio trasformando gli organismi morti e in decomposizione. Kena, una giovane Guida degli Spiriti, è arrivata in un villaggio abbandonato, alla ricerca del sacro santuario di montagna. Si sforzerà di scoprire i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta selvaggia dove sono intrappolati spiriti erranti.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile su PS5, PS4 e su PC tramite Epic Games Store, mentre arriverà su Steam dal 27 settembre 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.