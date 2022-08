Ghostwire Tokyo: ecco l’impressionante galleria del fotografo Paolo Mantoan

Ghostwire: Tokyo, il videogioco di Bethesda e Tango Gameworks con una spettacolare direzione artistica e un’ambientazione accattivante che permette al giocatore di esplorare in modo immersivo la città abbandonata di Tokyo, caratterizzata da interni di appartamenti, templi giapponesi e negozi aperti 24 ore su 24, può essere fotografato in ogni suo angolo grazie alla modalità fotografica dedicata.

La modalità foto permette al giocatore di scegliere tra un’ampia varietà di gesti e filtri, oltre a un guardaroba personalizzato, per creare ricordi condivisibili del proprio tempo a Tokyo. Il fotografo digitale italiano Paolo Mantoan ha sfruttato al meglio la modalità foto in questa impressionante galleria fotografica virtuale in cui ci mostra la sua particolare visione del gioco e i suoi incredibili dettagli. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Esplorate la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione.

Caratteristiche

Una Tokyo Meravigliosamente Spettrale : esplorate la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplorate la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recati nel surreale oltretomba per salvare la tua famiglia. Abilità Elementali Devastanti: p adroneggiate una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città. Grazie alle vostre abilità eteree potete elevarti fino alla cima dei grattacieli di Tokyo, sorvolare le strade in cerca di nuove missioni e perfino piombare sui nemici dall’alto.



Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo su PlayStation 5 e PC tramite Steam.