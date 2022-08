Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 Recensione: due classici in galleria

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 giunge finalmente sul mercato per ripresentare al pubblico attuale due interessanti giochi di ruolo del passato glorioso della blasonata casa nipponica Nippon Ichi Software, dopo il buon successo tra gli appassionati dei primi due capitoli di questa raccolta storica, che contenevano i primi quattro titoli, divisi in due per raccolta. Per gli amanti delle produzioni dello sviluppatore noto per la serie cult Disgaea è letteralmente una occasione d’oro per riscoprire i classici, e questi due nuovi giochi presentati nella raccolta sono due pietre miliari ruolistiche di qualità molto elevata, si tratta di La Pucelle: Ragnarok e Rhapsody: A Musical Adventure, che andiamo a scoprire insieme.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3: dove eravamo rimasti

L’idea di far sponsorizzare la collezione dall’iconica mascotte Prinny è veramente ben studiata e divertente, poiché sappiamo che il personaggio è uno dei più amati del mondo ruolistico, al pari dei Chocobo di Final Fantasy o degli Slime di Dragon Quest. Il primo capitolo della raccolta storica di Nippon Ichi Software, intitolato Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 è arrivato esattamente un anno fa, il 31 agosto 2021, quasi inaspettato ma graditissimo per i fan della leggendaria software house giapponese, presentando i primi due titoli in catalogo, due giochi molto noti, ovvero Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered, originariamente rilasciato per PlayStation 2 nel 2004, ma presente nella raccolta con la versione uscita cinque anni dopo per Nintendo Wii e Sony PSP e Soul Nomad & The World Eaters, nato su PlayStation 2 nel 2007, perfetti come apripista per la collezione. In molti hanno pensato che soli due giochi per capitolo fossero pochi, ma contro queste obiezioni ricordiamo che qui si punta decisamente sulla qualità che sulla quantità.

Trovate in questa pagina la recensione del primo capitolo dei NIS Classics. Abbiamo dovuto aspettare ben nove mesi per l’uscita del secondo capitolo della raccolta, e ci eravamo lasciati nel mese di maggio con l’uscita di Prinny Presents NIS Classics Vol. 2, la cui recensione trovate in quest’altra pagina, che conteneva invece opere più di nicchia, sicuramente meno note al grande pubblico, e forse per questo persino più interessanti da riscoprire delle opere maggiormente note, ovvero Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, nato su PlayStation 2 nel 2005 e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, uscito su PSP, nel 2010 e PS Vita due anni dopo. Due piccole perle perdute, verrebbe da dire, mentre questa terza installazione presenta due opere più note, che, pur non scavando troppo nel passato della software house nipponica, rappresentano decisamente delle pietre miliari della stessa. Il sito ufficiale della raccolta storica che trovate a questo LINK ci aveva in verità già fatto lo “spoilerone” clamoroso sui contenuti in arrivo in futuro, e da allora siamo stati in attesa spasmodica del terzo capitolo, che finalmente, nel caldissimo mese di Agosto, ad un anno esatto dalla prima uscita della raccolta, giunge finalmente su Nintendo Switch, la versione da noi provata, ma disponibile anche per Personal Computer. Per il momento non sappiamo se la raccolta avrà nuovi capitoli, o si fermerà a questa, comunque eccezionale, trilogia, ed andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i due nuovi giochi presentati al pubblico odierno, ovvero La Pucelle: Ragnarok e Rhapsody: A Musical Adventure.

La Pucelle: Ragnarok, i cari errepiggì di una volta

Cosa di meglio in questo periodo rovente di un gioco di ruolo tattico da giocare sul lettino in riva al mare? Se avete seguito i consigli del nostro speciale estivo Retrogaming sotto l’ombrellone, che trovate in questo LINK, avrete sicuramente messo nello zaino un moderno Nintendo Switch, ed una anziana ma ancora grintosa PlayStation Portable. Proprio dal catalogo del prodigioso handheld targato Sony arriva il quinto capitolo della raccolta storica dedicata a Nippon Ichi Software, ovvero La Pucelle: Ragnarok, un gioco di ruolo di tipo tattico alla giapponese solido, divertente e longevo, come i cari errepiggì di una volta, diranno i nostalgici. Ed a proposito di nostalgia, non vediamo l’ora che il colosso dell’elettronica giapponese si decida a tornare nel mercato dei portatili. Il titolo per PSP risale al 2009 ed altro non è che la versione enanched di un vecchio titolo cult per PlayStation 2 uscito nel 2002, ovvero La Pucelle: Tactics, prodotto da Mika Hayashi per NIS. La trama del gioco è davvero appassionante e, chi ha giocato la versione originale esattamente venti anni fa, non può che ricordarla con affetto. Siamo nel Regno di Paprika, dove esistono due diversi culti religiosi, la Chiesa della Santa Vergine Fanciulla, i cui seguaci obbediscono alla lettera ai precetti della Dea Poitrine, forse in maniera troppo radicale, e la Chiesa della Santa Madre, i cui adepti hanno una visuale più ampia, e preferiscono in generale diffondere i tre dogmi della verità rivelata, ovvero Amore, Giustizia e Pace. Entrambi i culti religiosi hanno però un nemico comune, ovvero il Malvagio Principe Oscuro, che ha come obiettivo il trionfo assoluto del Male.

Non proprio un simpaticone, verrebbe da dire. I protagonisti della storia sono due fratelli rimasti orfani in giovane età, ovvero Prier e Culotte, che decidono di unirsi al gruppo di combattenti denominato La Pucelle, che da il titolo al gioco, che è collocato all’interno della prima fazione, ed il cui compito è quello di diventare cacciatori di demoni provetti, partendo dalle basi del mestiere di Demon Slayer, una attività molto ambita che porta alla purificazione spirituale. l giovane ragazza Prier, in particolare, spera di usare la sua posizione nel gruppo per diventare la prossima Fanciulla della Luce, una figura mistica prescelta direttamente dalla Dea Poitrine. Il gioco, come avrete senza dubbio capito, è zeppo di riferimenti religiosi, al punto che nella sua versione grafica originale contiene anche il simbolo della croce, poi rimosso in occidente, come successo ai tempi del Nintendo Entertainment System per Castlevania III, e riproposto nel remake La Pucelle † Ragnarøk. I bonus rispetto al titolo originale sono notevoli, ed includono uno scenario aggiuntivo che presenta Demon Lord Prier, il raggiungimento del livello massimo 9999 HP, oltre che la possibilità di utilizzare una nuova abilità speciale che infliggere oltre 10.000 danni. La versione Nintendo Switch presenta poi ulteriori contenuti extra, nuovi scenari inediti, nuove reclute e personaggi, quindi, anche se avete già giocato le precedenti versioni, troverete diverse novità. Un RPG tattico davvero ben realizzato, con un gameplay strategico preciso, curato, complesso e appassionante, oltretutto inserito in un comparto audiovisivo di prima qualità, già splendido su PlayStation 2, ed ancora più allettante su PSP. Il gioco non risente affatto dei venti anni trascorsi, ed è fresco oggi come allora. Un perfetto esempio dell’enorme cura che Nippon Ichi Software pone nei suoi titoli, che chi ama la serie Disgaea conosce bene.

Rhapsody: A Musical Adventure, il principe rapito

Non è certo da meno il sesto titolo presentato dalla collection storica, che conclude Prinny Presents NIS Classics Vol. 3. Si tratta infatti di Rhapsody: A Musical Adventure, un gioco risalente, nella sua versione originale, ai tempi della prima PlayStation, con una release datata 1998. Il gioco è il capostipite della cosiddetta Marl Kingdom Serie, che ci racconta le avventure della Puppet Princess, una delle icone più riconoscibili di Nippon Ichi Software, al pari dello stesso uccellino blu Prinny. Il titolo originale giapponese è infatti proprio Marl Kingdom: The Adventure of the Puppet Princess, che vede diversi seguiti, che nella localizzazione in inglese purtroppo perdono a volte il riferimento alla saga, come Puppet Princess of the Marl Kingdom 2: Little Princess del 1999, Angel’s Present: A Marl Kingdom Story del 2000 che chiude la trilogia originale. A questi si aggiungono Marl Jong, un bizzarro gioco di carte, ed un remake del primo titolo in occasione del decennale, visto su Nintendo DS. All’universo del Marl Kingdom appartengono pure la serie Disgaea, Makai Kingdom, presente nella seconda raccolta, e La Pucelle, quindi il cerchio si chiude.

La trama del gioco ci racconta una struggente storia d’amore, tra la protagonista, l’orfana Cornet, che ha la capacità di animare pupazzi di pezza grazie al magico suono della sua tromba, ed il principe Ferdinando. Ma le umili origini della ragazza paiono essere di ostacolo per questo amore impossibile. In loro aiuto interviene un concorso di talento, che mette in palio proprio il matrimonio con il principe, una occasione eccezionale. Ovviamente non tutto può andare così liscio, ed ecco che una maga malvagia rapisce il principe, e costringe Cornet, assieme ad alcune sue amiche, a salvare il malcapitato per coronare il suo sogno d’amore, con un ribaltamento delle parti parecchio divertente. Rhapsody: A Musical Adventure è infatti uno dei giochi di ruolo tattici più ricchi di umorismo mai visti, grazie a queste premesse. A fare la parte del leone, ovviamente, i pupazzi animati, oltre che alcuni nemici che, dopo la battaglia, potrebbero unirsi a sorpresa al team. Le componenti ruolistiche sono molto curate ed i combattimenti davvero appassionanti. L’impostazione è quella classica del Tactical RPG, con lo spostamento strategico per segmenti nella mappa di gioco. Ogni personaggi può portare nell’equipaggiamento un massimo di quattro oggetti, che sostituiscono in pieno armature ed armi. Una delle componenti più interessanti del gioco è poi la componente legata alla musica delle complesse esibizioni a tema musicale, che infatti ha ispirato il titolo inglese, e che servono anche da raccordo per le diverse fasi della trama. Anche questo sesto titolo presentato dalla raccolta è invecchiato decisamente bene, e risulta, anche dopo quasi venticinque anni dal suo debutto, molto godibile ed intrigante. I classici del resto, sono immortali, specie quelli targati NIS. Una software house che ci ha regalato, negli anni dei capolavori ruolistici senza tempo. Una buona notizia per i collezionisti, poiché la raccolta uscirà anche in edizione limitata con cofanetto, colonna sonora e libretto a colori con gli artwork originali.

Piattaforme: PC, Nintendo Switch

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 aggiunge due opere in mostra nella galleria virtuale del passato, RPG d’autore per un pubblico esigente, per un terzo capitolo della collezione davvero intrigante ed assolutamente imperdibile per i fan della casa di Disgaea, ma in generale per chi ama i giochi di ruolo di qualità. I vecchi classici La Pucelle: Ragnarok e Rhapsody: A Musical Adventure giungono sulle piattaforme attuali arricchiti di nuove interessanti feature, che si vanno ad aggiungere a dei titoli che, diciamolo senza remore, erano già ludicamente perfetti all’origine, con un gameplay curatissimo e coinvolgente. Se amate il genere degli RPG tattici alla giapponese non fatevi sfuggire il terzo capitolo di questa eccezionale raccolta di NIS America presentata dalla simpaticissima ed ormai iconica mascotte Prinny.