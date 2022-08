Marvel’s Midnight Suns: nuovo gameplay trailer su Scarlet Witch

2k e Firaxis hanno pubblicato un nuovo trailer per Marvel’s Midnight Suns con un gameplay sul personaggio Scarlet Witch. Dai un’occhiata di seguito con ChristopherOdd che descrive in dettaglio le sue varie carte e abilità. A inizio mese il lancio del titolo è stato posticipato.

Scarlet Witch è un eroe che si affida maggiormente al posizionamento e ha bisogno di più pianificazione rispetto ad altri eroi. Può infliggere danni, controllare i nemici e fornire supporto, lavora bene con eroi che infliggono danni elevati a bersaglio singolo. Chaos Field dura due turni e vede gli alleati nelle vicinanze guadagnare un Resist alla fine di un turno. Non costa eroismo generando un importo superiore alla media e può essere potenziato per curare i compagni di squadra vicini. Una mod a fine partita aggiunge anche Counter al ridisegno. Chaos Reigns mette i nemici l’uno contro l’altro. Al potenziamento, i nemici controllati hanno una probabilità del 50% di attaccare due volte. Una mod a fine partita garantisce salute al ridisegno. No More è una carta Eroica che consuma tutta la sua salute per infliggere la stessa quantità di danni a tutti i nemici vicini. Può essere usato una volta, quindi ti consigliamo di scegliere il punto migliore con più Hydra da eliminare. Una volta potenziato, peschi una carta per ogni nemico eliminato. Una mod di fine partita consente di ridisegnarla e curare Wanda nel processo. Anche la sua passiva, Wrong Place, Wrong Time, è incredibilmente potente. Ha la possibilità di debuffare un nemico casuale vicino a Scarlet Witch ogni turno. Quando potenziato, questo può debuffare tutti i nemici vicino a lei con un effetto di stato negativo.

Marvel’s Midnight Suns uscirà per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.