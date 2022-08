Teamfight Tactics Lande Draconiche: in arrivo l’aggiornamento Reami Inesplorati

Teamfight Tactics si prepara a lanciare il suo nuovo aggiornamento di metà set Lande draconiche: Reami inesplorati, in arrivo l’8 settembre. Pinguì e la sua ciurma hanno trasformato l’amatissimo reame dei draghi, scoprendo aree prima nascoste e cambiando in modo sostanziale come i draghi vengono schierati in battaglia. Ora è più facile inserire questi titani ricoperti di scaglie nelle squadre, creando delle sinergie tra le loro abilità e la variegata formazione di campioni e altre unità disponibili, per riuscire a restare l’ultimo giocatore in campo contro sette avversari. L’aggiornamento di metà set del gioco arriverà sul Public Beta Environment (PBE) di Riot Games poco dopo la mezzanotte del 23 agosto e sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalla patch 12.17, l’8 settembre 2022.

Il set 7 Lande draconiche, ha superato il successo dell’aggiornamento precedente, Aggeggi e marchingegni, introducendo dei potenti draghi sul campo di battaglia. Lande draconiche: Reami inesplorati fa evolvere queste poderose unità, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un modo più sicuro per reclutarle e potenziarle. Ora, grazie a un aggiornamento al tratto Drago e a una riduzione dei suoi costi, sarà possibile comandare un esercito di cinque draghi, incluse nuove unità di livello 3. Swain e Nomsy, finora minuscola, riceveranno un potenziamento e diventeranno dei veri e propri Draghi, andando ad aggiungersi ad alcuni nuovi volti draconici. Il lancio di set e aggiornamenti di metà set unici e variegati come Lande draconiche: Reami inesplorati ridefinisce tutti gli elementi del gioco, dai campioni alle meccaniche, alle strategie e agli elementi cosmetici, e rende Teamfight Tactics diverso dagli altri titoli del genere auto battler. Ogni set dà ai giocatori l’opportunità di esplorare mondi diversi, creare nuove squadre e trovare modi innovativi per battere gli avversari.

Teamfight Tactics è disponibile su PC e dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.