Casinò non AAMS: una nuova esperienza

Negli ultimi tempi la lista dei casinò non AAMS sta cominciando a girare con una certa assiduità. La motivazione è semplice: i giocatori desiderano provare qualcosa di nuovo e per farlo possono affidarsi ai casinò non AAMS. Ma in cosa consistono? Sono sicuri?

I casinò non AAMS sono affidabili?

La licenza AAMS è quella che identifica i casinò italiani o i casinò che desiderano operare in Italia e pagare le tasse in questo paese. Nel settore online, però, i casinò non sono obbligati ad avere tutte le certificazioni ma possono accontentarsi di una se non vogliono spendere troppi soldi oppure, semplicemente, non accettano i vincoli a cui una certificazione obbliga. La licenza AAMS, infatti, comporta una serie di limitazioni e tasse che si ripercuotono sull’attività del casinò. I casinò con la certificazione di Malta o Curacao, non sono certamente meno affidabili rispetto a quelli AAMS perciò un giocatore può sentirsi sicuro di provarli e capire quali sono le differenze con quelli a cui ha sempre giocato.

Lista dei 10 migliori casinò stranieri non AAMS

Per capire quale siano i migliori casinò è consigliabile visionare i 10 migliori casinò stranieri su casinononaams.co. Questa piattaforma è nota tra gli utenti per le attente revisioni e le periodiche classifiche che rivelano i casinò che hanno totalizzato un punteggio più alto rispetto agli altri. Vediamo, quindi, quali sono i 10 migliori.

PiratePlay

Il casinò online PiratePlay è molto recente e proprio per questo ha deciso di partire col botto. Dotato di licenza Curacao, il sito funziona molto bene e assicura più di 3000 giochi di alta qualità. Il bonus di benvenuto è fino a 500€ per i nuovi iscritti con una percentuale del 100% per chi li rigioca e vuole prelevarli.

DollyCasino

Il casinò non AAMS DollyCasino è stato creato nel 2021 ma si è piazzato fin da subito nei posti della classifica. Merito di un generoso bonus di benvenuto fino a 500€ e 100 giri gratuiti per i nuovi utenti. La sua particolarità è nel fare uso di un sistema di cashback del 15% fino a 3000€ perciò è conveniente anche per i giocatori già iscritti.

Sportaza

Il casinò Sportaza rientra sempre nelle classifiche dei migliori casinò non AAMS al mondo, attualmente è un punto di riferimento per gli amanti delle scommesse online in quanto la piattaforma è incentrata maggiormente su quelle.

HellSpin

Il casinò HellSpin ha un ottimo pacchetto di benvenuto, con un bonus fino a 400€ e 150 giri gratuiti sulle slot machine, ideale per prendere congenialità con i vari giochi presenti e incrementare le chance di vittoria senza usare i propri soldi.

Zodiac Bet

La piattaforma di Zodiac Bet è ottimale per una serie di motivi: in primis è strutturato in maniera semplice ed è totalmente in italiano. Molti casinò non AAMS hanno il difetto di non detenere un’assistenza in lingua italiana ma non in questo caso, per cui sarà facile essere guidato da un operatore qualora ce ne fosse il bisogno.

Nomini

Il casinò Nomini è apprezzato per il suo enorme bonus di benvenuto che consiste in 3 tranche fino a un massimo di 1000€. È uno dei più alti del settore perciò non sorprende che attragga milioni di nuovi utenti ogni anno.

1 Bet

Il sito di 1 Bet è semplice da utilizzare e garantisce un gran numero di giochi al suo interno, compresi i tornei e le competizioni di sportive di qualsiasi livello. Ottima anche la sezione live con croupier dal vivo.

Lucky Electra

Un nome fortunato come Lucky Electra non poteva non essere in questa lista, il casinò offre fino a 500€ e 100 giri gratuiti per i nuovi iscritti più un ricco programma per gli utenti VIP. Un’altra caratteristica interessante è il cashback fino al 15% ricaricato su base settimanale.

Zet Casino

Per Zet Casino la parte più interessante del gioco d’azzardo è nelle scommesse, per cui i limiti di scommessa vengono ridotti grazie a un sistema a punteggio che renderà il tutto più divertente. Eccellente anche la selezione di giochi di alta qualità.

20 Bet

Infine, come non citare anche 20 Bet, ovvero un casinò con un ottimo bonus di benvenuto fino a 120€ e 120 giri gratuiti. Grazie al template semplice, l’utente sarà guidato fin dall’inizio verso il puro divertimento. Presenti anche molte slot machine e videoslot moderne.