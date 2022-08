The Shrimp: ecco la tastiera meccanica da gioco utlracompatta

Nordic Game Supply ha annunciato The Shrimp, tastiera meccanica da gamin ultracompatta fatta per chi non vuole troppo spazio occupato nella sua postazione da gioco, oltre ad essere facilmente trasportabile.

Qui sotto potete leggere il comunicato completo con le varie caratteristiche tecniche:

Lasciatevi liberi di posizionare le mani come desiderate con questo simpatico salvaspazio. The Shrimp consente una corretta ergonomia. Non dovrete più torcere la tastiera, le mani e le spalle in angolazioni scomode per trovare una posizione di gioco piacevole. Shrimp può essere utilizzato sia a casa che in viaggio. A casa aspetterà pazientemente per quando vi dedicherete al gioco.

Shrimp è straordinario per viaggiare. Quando si viaggia con un portatile da gioco, è probabile che si porti con sé un mouse da gioco. Probabilmente non porterete con voi la tastiera perché è troppo grande. Inoltre, probabilmente non vi piace molto usare la tastiera del vostro portatile. Tasti minuscoli senza un feedback adeguato, mano posizionata quasi a contatto con lo schermo del portatile… Accidenti! Shrimp™ è sicuramente un prodotto adatto al vostro zaino.

Il vantaggio di Shrimp è che non è necessario imparare o abituarsi a nulla di nuovo. Shrimp ha un layout standard, il che significa che i tasti sono esattamente gli stessi e nelle stesse posizioni di una tastiera standard.

La Shrimp non ha solo un bell’aspetto, ma anche un’ottima sensazione. I nuovissimi interruttori Gateron G Pro sono placcati su un elegante corpo dal design nordico che contiene una serie di magie per l’attenuazione del suono. Inoltre, è presente un poggiapolsi staccabile e collegabile magneticamente con una morbida imbottitura e una superficie strutturata. Un riposo da re per il vostro polso.

Per quanto riguarda i tasti, vorremmo farvi notare il classico profilo Cherry che è leggermente più basso (e a nostro avviso) meglio sagomato rispetto alla maggior parte delle tastiere del settore che utilizzano il profilo OEM. I tasti sono caratterizzati da una scritta “oversize” che trasporta più luce… il che ci porta all’illuminazione RGB. Sì, la Shrimp ce l’ha! E ha anche un sacco di effetti interessanti.

Il layout a 25 tasti dello Shrimp è un numero sufficiente di tasti per qualsiasi tipo di gioco occasionale. È possibile utilizzare i tasti così come sono o mapparli nel gioco come si desidera. Non sono necessari software o trucchi. Il gioco casual è il miglior tipo di gioco. Si gioca e ci si sente casual mentre si gioca. Proprio come indossare abiti casual, sono i più comodi. Nel gioco competitivo i giocatori sudano molto. Come può essere divertente? Se vi sentite competitivi, potete provare anche voi lo Shrimp!

Kari Viljanen, sviluppatore di The Shrimp, afferma:

“Volevamo togliere un po’ di polvere da una “tastiera da gioco”. Non c’è stata una grande evoluzione nelle tastiere rispetto a quelle dei terminali per computer degli anni ’70. La “tastiera da gioco” di oggi sembra essere un’evoluzione. La “tastiera da gioco” di oggi sembra essere principalmente una tastiera standard di colore nero con l’aggiunta di un’illuminazione RGB e forse un paio di tasti in più troppo lontani da una facile portata. Il fatto che siano meccaniche non è un’innovazione dell’ultimo decennio, ma un ritorno indietro nel tempo che riporta in auge la tecnologia superiore di un tempo. Tutte le tastiere erano meccaniche e in seguito sono diventate a membrana per ridurre i costi quando il mercato dei PC domestici era in piena espansione“.

conclude Kari Viljanen con:

“Anche in questo caso non abbiamo reinventato la ruota. Anche la Shrimp è una tastiera standard, anche se di dimensioni ridotte. Prima di Shrimp sono stati realizzati dispositivi di gioco con tastiere di dimensioni standard, ma con layout non standard, realizzati per adattare tastiera e mouse sulle console di gioco o con design futuristici “da capitano spaziale”. Credo che abbiamo realizzato un design che è comodo da usare e che fa bella mostra di sé sulla scrivania”

Dettagli tecnici:

Ultra Compact mechanical gaming keyboard

25-key GLOBAL layout with super stunning “oversized” lettering

Gateron™ G Pro mechanical switches

Cherry profile (heights & shaping) keycaps

RGB illumination with a bunch of cool effects

Padded and textured magnetic wrist rest

Cool gadgety knobs

Multimedia controls

Fn-layer (dual function keys)

USB-C connector

Compatibility: Desktop PC and gaming laptops, PS4/PS5 (standard HID compliant USB device)

The Shrimp sarà presenta al gamescom 2022 allo stand Nordic Game Supply, con dimostrazioni dal vivo: potete trovarli al padiglione 2.1 presso gli stand A010-C029.