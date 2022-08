gamescom 2022: guida per seguire l’evento su Twitter

La gaming community di Twitter si infiamma in occasione di grandi eventi del settore, presentazioni di nuovi titoli e tornei di esports. E dopo due anni di ritrovi virtuali, la community è di nuovo in fermento per il ritorno in presenza di gamescom, uno dei più grandi eventi dedicati al gaming a livello globale e il più importante in Europa. Infatti, anche durante la sua parentesi virtuale, gamescom è stato nella top 5 dei momenti legati al gaming più chiacchierati su Twitter nel 2021.

Questa è solo l’ultima dimostrazione di come Twitter sia la casa degli appassionati di gaming: il 71% degli utenti di Twitter, infatti, gioca ai videogiochi e il 47% ritiene che guardare altri giocare sia una forma d’intrattenimento. Nella prima metà del 2022, sono stati pubblicati circa 1,5 miliardi di Tweet sul gaming – uno score che fa seguito ai numeri da record del 2021, registrando già una crescita del 36% dei Tweet sul gaming rispetto all’anno scorso. Ciò si traduce in circa 96 Tweet sul tema al secondo su Tweet. Gli appassionati di tutto il mondo continuano a ritrovarsi su Twitter per commentare tutte le ultime notizie e i nuovi trend.

Sia che ci si trovi a Gamescom o che la si stia seguendo da casa, Twitter propone una guida in sei passi per restare aggiornati su tutte le notizie e i nuovi annunci di questa settimana. Dalle nuove uscite di giochi al rilascio di nuove patch, fino agli highlights: tutto questo succede su Twitter.

Partendo dalle basi, è importante seguire l’account ufficiale @gamescom attivare le notifiche per essere sempre aggiornati su novità e sorprese;



L’Opening Night Live, l’emozionante show che apre Gamescom ogni anno, sarà trasmesso in diretta streaming su Twitter. Come da tradizione, Geoff Keighley alcune anteprime mondiali molto attese di diversi nuovi videogiochi. La diretta streaming inizierà il 23 agosto alle 20 su @gamescom @GeoffKeighly Pagina Evento ufficiale



#Gamescom sarà l’hashtag ufficiale da utilizzare per unirsi alla conversazione su Twitter, al quale corrisponderà anche un’emoji speciale;



Per seguire al meglio la “#Gamescom experience” dall’Italia, è importante seguire anche gli account seguenti:

@KONAMI_ITA

@XboxItalia 5. Per completare l’esperienza, è importante unirsi a una delle fiorenti Twitter Communities dedicate al gaming per approfondire nel dettaglio tutte le tematiche di Gamescom: Retro Gaming, Splatoon!, Xbox Community, Valorant, e Counter-Strike; 6. Martedì 23 agosto alle 22:15, subito dopo il live stream su Twitter dell’Opening Night Live della Gamescom,@TwitterGaming e @Gamescom ospiteranno #TheTL: Gamescom 2022, una conversazione su Twitter Spaces dove si parlerà delle reazioni alle notizie, agli annunci e ai trailer che si succederanno sulla timeline della piattaforma. Alla conversazione parteciperanno @itssunpi e @ebonix, per condividere le loro opinioni e portare il meglio delle loro timeline a #TheTL.

A proposito di Twitter e gamescom vi lasciamo qui sotto al tweet di Geoff Keighley con i giochi confermati all’Opening Night Live di domani 23 agosto (ore 20:00).