Let’s Sing 2023: annunciato il nuovo titolo del franchise di karaoke

Ravenscourt e Voxler hanno recentemente annunciato Let’s Sing 2023, il prossimo capitolo del noto franchise di karaoke.

Il gioco uscirà entro la fine dell’anno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, inclusa Xbox One X, e sarà giocabile anche su Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Let’s Sing 2023 includerà sia hit più recenti che canzoni ormai classiche, con qualche anno in più. Potrete cantare “Bad Habits” di Ed Sheeran, “Complicated” di Avril Lavigne o “Happier Than Ever” di Billie Eilish. Passando per Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus con “Old Town Road” e con “Acapulco” di Jason Derulo. Oppure, Rita Ora con “Your Song” o Charlie Puth con “How Long”. Questi sono solo alcuni dei 30 successi inclusi nel gioco.

Per la prima volta Let’s Sing sarà presente alla gamescom di Colonia (24-28 agosto), nella Hall 9. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.