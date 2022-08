Flashback 2: rinviato al 2023 il seguito del classico sci-fi

Inizialmente previsto per la fine del 2022, Flashback 2 è stato rinviato ad un generico 2023. Ad annunciarlo, Microids sui suoi canali social, facendo capire che serve più tempo per portare un’esperienza di gioco il migliore possibile. Non è stato indicato un periodo preciso per la nuova uscita, ma il team terrà i giocatori aggiornati in merito.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Di seguito il messaggio completo di Microids sul ritardo:

“Saluti,

Abbiamo un’importante notizia da condividere oggi riguardo al lancio del videogioco Flashback 2. Innanzitutto, permetteteci di ringraziarvi tutti per la vostra pazienza e il vostro supporto. Il nostro team sta lavorando duramente per offrire un’avventura all’altezza delle aspettative dei giocatori per questo popolare franchise che ci sta a cuore da più di tre decenni.

Originariamente previsto per l’inverno 2022 su console e PC, abbiamo deciso di posticipare l’uscita del gioco al 2023. Una data di lancio più precisa sarà comunicata in un secondo momento.

Siamo profondamente grati per la vostra comprensione e speriamo davvero che l’esperienza di gioco possa soddisfare tutti i giocatori del mondo. Vi terremo regolarmente aggiornati sui progressi dello sviluppo.

-Microids”

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia il posticipo di Flashback 2.