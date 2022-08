Tintin Reporter Cigars of the Pharaoh: annunciata l’avventura di Pendulo e Microids

Microids ha annunciato, con tanto di teaser trailer, Tintin Reporter Cigars of the Pharaoh, avventura del giovane reporter con l’inseparabile cagnolino Milù tratto dal racconto I sigari del faraone. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, insieme ai primi screenshot.

Moulinsart e Microids hanno svelato le prime schermate dell’adattamento videoludico del gioco. Sviluppato dallo studio spagnolo Pendulo Studios, noto per le sue avventure grafiche, Tintin Reporter Cigars of the Pharaoh uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel 2023.

Ispirato a un’iconica avventura della serie a fumetti “Le avventure di Tintin” creata da Hergé che ha venduto più di 275 milioni di unità in tutto il mondo, questo nuovo videogioco segnerà il ritorno del famoso reporter sul mezzo interattivo grazie a una dinamica co-produzione di Moulinsart e Microids.

Tintin e il suo fedele cane Milù salperanno per incredibili avventure. Dopo aver incontrato l’egittologo Sofocles Sarcophagus durante una crociera nel Mediterraneo, il famoso reporter decide di indagare sulla tomba del faraone Kih-Oskh. Quale terribile segreto nasconde la tomba? Dall’Egitto all’India e all’Arabia, Tintin e Milù seguiranno una pista sul traffico di stupefacenti fino all’estremo Oriente.

Questo nuovo gioco d’avventura immergerà i giocatori nell’avvincente universo del fumetto e li renderà gli eroi di un epico capolavoro d’azione e avventura. Con una direzione artistica fedele ai disegni di Hergé, questo gioco si preannuncia come un adattamento entusiasmante!

Per Stéphane Longeard, CEO di Microids:

“Poter lavorare a un adattamento dell’avventura del famoso reporter belga è una gioia. Abbiamo iniziato a lavorare al gioco qualche anno fa e non vediamo l’ora di mostrarlo ai nostri giocatori in tutto il mondo. Se dovessi aggiungere una cosa, direi che faremo tutto il possibile per rendere omaggio all’opera di Hergé e offrire ai fan l’adattamento dei loro sogni”.

Nick Rodwell: Direttore di Moulinsart aggiunge

“La produzione di un nuovo videogioco immersivo per PC e console porta con sé l’eredità dell’avventura del più famoso reporter. La nostra ambizione è prima di tutto quella di divertire e di accontentare tutta la famiglia. Microids è il partner perfetto per accompagnare Tintin in questa nuova avventura!”.

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh uscirà nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto potete vedere il trailer e, ancora più sotto, gli screenshot.