Sony PlayStation citata in giudizio per 5 miliardi di sterline

Come riporta Sky News UK, Sony PlayStation è stata citata in giudizio per 5 miliardi di sterline (quasi 6 miliardi di euro) in seguito alle accuse di aver “truffato” nove milioni di consumatori: secondo l’azione legale, negli ultimi sei anni ai consumatori sono stati addebitati costi eccessivi per i loro acquisti di giochi digitali pari a 5 miliardi di sterline, con danni stimati per persona compresi tra le 67 e le 562 sterline.

La richiesta di risarcimento è un’azione collettiva contro l’azienda di videogiochi, presentata da Alex Neill, chief executive di Resolver, a tutela dei consumatori. L’accusa è di aver violato la legge sulla concorrenza, abusando del proprio potere di mercato per imporre termini e condizioni iniqui agli sviluppatori e agli editori di giochi, facendo lievitare i prezzi per i consumatori.

L’azienda avrebbe “truffato le persone” applicando una commissione del 30% su ogni gioco digitale e acquisto in-game effettuato attraverso il PlayStation Store.

L’azione legale afferma che i consumatori hanno ricevuto un sovrapprezzo per i loro acquisti di giochi digitali pari a 5 miliardi di sterline negli ultimi sei anni.

Secondo la richiesta di risarcimento presentata venerdì al Competition Appeal Tribunal, chiunque nel Regno Unito abbia acquistato giochi digitali o contenuti aggiuntivi sulla propria console o tramite il PlayStation Store dal 19 agosto 2016 è incluso nella richiesta e ha potenzialmente diritto a un risarcimento.

Il danno stimato per ogni singolo membro della classe è compreso tra 67 e 562 sterline, interessi esclusi.

Neill ha dichiarato:

“Con questa azione legale sto difendendo i milioni di persone del Regno Unito che sono state inconsapevolmente sovraccaricate. Riteniamo che Sony abbia abusato della sua posizione e abbia derubato i suoi clienti”.

E poi ancora:

“Il gioco è oggi la più grande industria dell’intrattenimento nel Regno Unito, prima della TV, dei video e della musica, e molte persone vulnerabili si affidano al gioco per trovare una comunità e un legame. Le azioni di Sony stanno costando a milioni di persone che non possono permetterselo, soprattutto in un momento in cui siamo nel bel mezzo di una crisi del costo della vita e le tasche dei consumatori vengono spremute come mai prima d’ora”.

Alex Neill è assistita dallo studio legale Milberg London LLP.

Qui sotto potete vedere il tweet di Neill che rimanda anche alla news di Sky UK, mentre qui invece potete collegarvi al sito che da informazioni riguardo al reclamo contro Sony PlayStation.