Life is Strange Arcadia Bay Collection arriva su Nintendo Switch dal 27 settembre

Life is Strange Arcadia Bay Collection sarà disponibile dal 27 settembre su Nintendo Switch ha annunciato Square Enix. Questa raccolta riunisce le versioni rimasterizzate degli acclamati Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

La raccolta comprende due giochi completi con grafica dei personaggi e degli ambienti rimasterizzata e ottimizzata per Nintendo Switch insieme ad animazioni dei personaggi migliorate usando il motion capture facciale completo. Sarà presente una storia guidata dalle tue scelte e dalle loro conseguenze, con finali multipli con la possibilità di mutare il corso degli eventi riavvolgendo il tempo con Max o sfruttando l’arguzia sfacciata di Chloe. Saranno disponibili tutti i brani della ricercata colonna sonora originale e su licenza. Di seguito una panoramica del titolo:

Vivete per la prima volta due pluripremiati giochi della serie su Nintendo Switch. Incontrate un cast indimenticabile di personaggi nell’arco di due coinvolgenti storie, con grafica rimasterizzata e animazioni migliorate in una versione ottimizzata per Nintendo Switch. Sfruttate il potere soprannaturale di Max di riavvolgere il tempo o l’arguzia sfacciata di Chloe per mutare il corso degli eventi che sconvolgono Arcadia Bay.

Caratteristiche

Max e Chloe

Riavvolgete il tempo insieme a Max Caulfield e scopri i segreti di Arcadia Bay insieme a Chloe Price. Incontrate un indimenticabile cast di personaggi nel corso di due storie avvincenti.

Tornate ad Arcadia Bay

Illuminata dal suo iconico faro, questa piccola cittadina sulla costa dell’Oregon ha visto la sua buona dose di misteri. La sparizione di Rachel Amber, un governo corrotto, dei segreti di famiglia, uno spaventoso incendio forestale e una tempesta sovrannaturale. Nei panni di Max e Chloe, le tue scelte determineranno il passato, il presente e il futuro di Arcadia Bay.

Life is Strange Arcadia Bay Collection sarà disponibile dal 27 settembre su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.