The Elder Scrolls Online: disponibile il nuovo DLC Lost Dephts

Bethesda ha annunciato la disponibilità del nuovo DLC Lost Dephts su PC e Google Stadia per il titolo MMORPG The Elder Scrolls Online. Il contenuto aggiuntivo arriverà anche su Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 6 settembre.

Parte dell’avventura annuale del 2022 Eredità dei bretoni, questo DLC introduce due nuovi dungeon per quattro giocatori per mettere alla prova voi e i vostri alleati, espandendo la saga iniziata con Ascending Tide e proseguita col recente capitolo di High Isle. Entrambi i dungeon hanno le proprie storie e ricompense quali set di oggetti, obiettivi e oggetti collezionabili unici in tutta Tamriel. In arrivo insieme a The Elder Scrolls Online: Lost Depths c’è anche l’aggiornamento 35, una patch gratuita per il gioco base che potranno scaricare gratuitamente tutti i giocatori di ESO. L’aggiornamento include modifiche al bilanciamento, correzioni di errori e nuove funzionalità, tra cui alcune modifiche al sistema di combattimento, l’introduzione di mini-eventi bonus per i Battleground (come weekend in cui si possono ottenere punti alleanza extra) e miglioramenti generali riguardanti l’acquisizione di PE nel PvP. I giocatori possono acquistare il pacchetto Lost Depths dal Crown Store di gioco, mentre il pacchetto è già incluso per gli abbonati a ESO Plus. Per maggiori informazioni sull’aggiornamento 30, potete visitare il forum ufficiale del gioco qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Affrontate un’epica avventura a Tamriel in The Elder Scrolls Online, il pluripremiato gioco di ruolo online. Esplorate con gli amici o in solitaria. Gestite ogni singolo aspetto del vostro personaggio, dalle armi alle abilità: le vostre scelte definiranno il destino in questo mondo senza limiti.

The Elder Scrolls Online è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox Series X/S, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.