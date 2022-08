Genshin Impact: character demo Tighnari e personaggi ufficiali per la versione 3.1

La versione 3.0 di Genshin Impact sarà disponibile il 24 agosto e includerà la nuova regione di Sumeru oltre ai primi due personaggi Dendro Tighnari e Collei. HoyoVerse ha rilasciato il character demo di Tighnari dove vengono messe in evidenza le abilità del personaggio e i suoi attacchi: Di seguito una panoramica tramite Honey Impact:

Normal Attack : esegue fino a 4 colpi consecutivi con l’arco

: esegue fino a 4 colpi consecutivi con l’arco Charged Attack: esegue un attacco più preciso con DAN aumentato. Durante la mira, il potere di Dendro si accumulerà sulla punta della freccia prima che la freccia venga scoccata. Ha effetti diversi in base a quanto tempo è stata caricata l’energia: con il livello di carica 1 lancia una freccia che infligge Dendro DMG. Al livello di carica 2 lancia freccia che infligge Dendro DMG. Una volta che colpisce, la freccia ne crea altre 4 che tracceranno automaticamente gli avversari vicini e si occuperanno Dendro DMG.

MiHoYo ha annunciato anche i personaggi ufficiali inclusi nella versione 3.1 del gioco e che sarà disponibile dal 28 settembre. I nuovi personaggi sono Cyno e Nilou, entrambi a cinque stelle e visti in precedenza in alcuni trailer, e la new entry Candace che invece è a quattro stelle. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Twitter della MiHoYo:

Cyno

Giudice dei segreti

Electro Vision

La legge è giusta e non c’è via di scampo per i colpevoli

Nilou

Stella del Zubayr Theatre

Hydro Vision

La danza del loto sboccia, risvegliandosi da un sogno etereo.

Candace

Guardiano del villaggio di Aaru

Hydro Vision

Di sabbie rosse e oro scintillante, il suo voto di difesa è forte.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.

The law is just, and there is no escape for the guilty. ◆ Cyno

◆ Judicator of Secrets

◆ General Mahamatra

◆ Electro

◆ Lupus Aureus#GenshinImpact #Cyno pic.twitter.com/hEa7TwqpFd — Genshin Impact (@GenshinImpact) August 22, 2022

The dance of the lotus blooms, awakening from an ethereal dream. ◆ Nilou

◆ Dance of Lotuslight

◆ Star of Zubayr Theater

◆ Hydro

◆ Lotos Somno#GenshinImpact #Nilou pic.twitter.com/eMwQkq0M1q — Genshin Impact (@GenshinImpact) August 22, 2022