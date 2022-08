Disgaea 7 annunciato per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Nippon Ichi Software ha annunciato Disgaea 7 per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il sequel del gioco del JRPG strategico sarà disponibile dal 26 gennaio 2023 in Giappone e presenta un’ambientazione e una storia nuove. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco, che si svolge nell’Hinomoto Netherworld Cluster, basato sulla cultura giapponese, è incentrato sul ronin Fuji e sull’otaku Piririka. Hinomoto è impoverita, gli invasori sono alle porte e lo shogunato Ooedo è corrotto, quindi ci sono diversi problemi da affrontare. Tra gli altri personaggi troviamo Ao, che sostiene di essere la figlia del già citato Fuji; Wey-yasu, uno shogun incompetente; Seefour, una ladra e appassionata di esplosivi; l'”arma umanoide” Suisen, che può anche vedere il futuro; e molto altro ancora.

I nostri eroi combatteranno in questo mondo per riconquistare il Bushido perduto. Appariranno molti personaggi disegnati da Takehito Harada e le “caratteristiche di rigiocabilità” e i “sistemi di combattimento over-the-top” tipici della serie Disgaea sono stati ulteriormente migliorati.

I protagonisti, il samurai errante Fuji e la ragazza otaku Piririka, combatteranno dunque attraverso il mondo per riconquistare la povera Hinomoto dagli invasori e rovesciare lo shogunato Ooedo.

È stato inoltre aggiunto un nuovo sistema di combattimento con Dodeka MAX, che fa sì che i personaggi diventino giganti. Permette di sconfiggere più nemici contemporaneamente e di aprire grandi scrigni. Anche i nemici possono usarlo. La reincarnazione dei personaggi ritorna, ma anche gli oggetti possono reincarnarsi per potenziarli. Alcuni effetti includono spade che guariscono se mangiate o pantofole che possono essere trasformate in bastoni.

Oltre a sette tipi di armi e abilità, ci saranno anche 45 personaggi generici, il numero maggiore nella storia della serie. Un’altra novità è l’aggiunta delle battaglie classificate per giocare online in PvP (con fasi che sembrano ruotare settimanalmente).

Non è ancora stata annunciata una data di uscita occidentale, quindi aspettiamo notizie in merito ad un arrivo anche dalle nostre parti di Disgaea 7. Nel frattempo, potete collegarvi al sito ufficiale giapponese, e vedere qui sotto il trailer d’annuncio.