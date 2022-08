Nintendo Treehouse annunciato per il 25 agosto

Un nuovo Nintendo Treehouse è stato annunciato per il 25 agosto, quando qui in Italia saranno le ore 18:30. La news arriva direttamente dalle pagine social dell’azienda nipponica, dove viene fatto sapere che l’evento sarà diviso in tre segmenti, che sono:

– Uno sguardo approfondito alla nuova modalità per giocatore singolo di Splatoon 3

– Stage e strategie per la Splatfest World Premiere demo

– Un gameplay in anteprima mondiale per Harvestella

Splatoon 3, nuovo capitolo dello sparatutto in terza persona con protagonisti gli inkling arriverà si Switch il 9 settembre 2022, mentre Harvestella è un JRPG con elementi life simulator di Square Enix che sarà disponibile su Switch e PC dal 4 novembre 2022.

Qualche settimana fa era stato fatto un Direct dedicato a Splatoon 3. Qui sotto potete vedere il tweet riguardo al Nintendo Treehouse del 25 agosto.