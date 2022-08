Doraemon Story of Seasons Friends of The Great Kingdom: annunciata la data d’uscita

Bandai Namco ha annunciato che Doraemon Story of Seasons Friends of The Great Kingdom, il nuovo titolo della celebre serie di simulazione di fattoria, sarà disponibile dal (2 novembre 2022 solo in digitale in Italia) per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

Doraemon Story of Seasons Friends of The Great Kingdom vede il ritorno del celebre Doraemon con nuove avventure e una storia originale. I giocatori aiuteranno Doraemon e i suoi amici a prendersi cura della loro fattoria sul pianeta sconosciuto di Illuma, vivendo un gioco di simulazione di fattoria rilassante e ambientato in un paesaggio pittoresco, ma con elementi naturali realistici, come vento, luce e stagioni. Dai dorati campi di grano ai tramonti spettacolari sul mare fino ai fantastici fuochi d’artificio nel cielo stellato, il mondo di Doraemon Story of Seasons Friends of The Great Kingdom è davvero fiabesco.

Per celebrare l’annuncio della data di lancio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer dedicato allo splendido scenario naturale del pianeta di Illuma, ma che svela anche i nuovissimi gadget segreti e il gameplay cooperativo offline per due giocatori di Doraemon Story of Seasons Friends of The Great Kingdom.

Al lancio, i giocatori potranno acquistare il gioco in tre diverse versioni: Standard Edition, Special Edition e Deluxe Edition. La Special Edition e la Deluxe Edition includeranno anche il Season Pass del gioco, che contiene 3 set di costumi e arredi, ognuno dei quali a sua volta conterrà costumi per i 5 personaggi principali, 8 arredi e una mini storia.

Ecco i dettagli di ogni singola edizione: