Apex Legends Mobile: in arrivo l’evento Hyperbeat e Crypto

EA e Respawn Entertainment hanno annunciato che Hyperbeat, il nuovo evento per Apex Legends Mobile, è in arrivo, con tante novità da esplorare. Oltre all’arrivo della leggenda Crypto, l’Evento Hyperbeat includerà anche una nuova divisione classificata, nuovi eventi, un nuovo Battlepass e aggiornamenti ai sistemi principali. L’evento inizia ufficialmente stanotte, tra il 23 e il 24 agosto, alle 02:00.

I fan del gioco conoscono già Crypto, ma per chi non lo sapesse è un brillante hacker ed esperto di crittografia specializzato in segreti. Il fulcro delle sue abilità sono i suoi droni aerei, che sono stati ridisegnati per Apex Legends Mobile per seguire Crypto e seguire automaticamente i nemici vicini per periodi di tempo. Questi droni spiano i suoi avversari nell’Apex Arena senza farsi vedere per scoprire i loro segreti. Ma anche Crypto ha molti segreti…

In Apex Legends Mobile, Crypto possiede tre abilità chiave, tra cui:

Passiva: Neurolink – I nemici e le trappole rilevati dal drone di sorveglianza vengono segnalati alla squadra nel raggio di 30 metri.

Tattica: drone di sorveglianza – Schiera un drone pilotabile per sorvegliare l’ambiente circostante. Il drone rileva le squadre nemiche e i pericoli del campo di battaglia.

Ultimate: Drone EMP – Il drone emette un’esplosione EMP che infligge danni allo scudo, rallenta i nemici e disattiva le trappole.

Crypto presenta anche una serie di esclusivi Legend Perks, che includono:

Autodistruzione: I droni distrutti esplodono dopo 3 secondi, rallentando e danneggiando i nemici coinvolti nell’esplosione.

Utente nascosto: diventa semi-trasparente quando controlla i droni.

Scansione del sistema: Il vostro drone rivela gli HP e l’armatura di un nemico dopo 3 secondi di scansione.

Spegnimento: la tua Ultimate danneggia anche gli HP, ma non può uccidere un nemico.

Bomba Lag: Il vostro drone può lanciare una bomba EMP che rallenta e infligge danni.

Operazione di recupero: Il drone può recuperare oggetti.

Adattamento alla battaglia: L’uso della Finisher aggiunge 100 punti allo scudo EVO.

Riavvio: L’uso della Finisher ripara istantaneamente il drone o riduce il cooldown della Ultimate del 30%.

Interrogatore: Usando la Finisher si scopre la posizione della squadra del bersaglio sulla mini mappa.

L’evento Apex Legends Mobile Hyperbeat includerà anche alcuni aggiornamenti del Canyon Dei Re, tra cui una nuova conquista della città nel Pythas Theater, dove dovrete combattere attraverso la canzone che altera i POI di Rhapsody per reclamare la vostra ricompensa! In tutto il Canyon Dei Re si trovano anche nuovi contenitori di rifornimenti VIP che consentono di raccogliere il pass VIP e di accedere a casse contenenti potenti equipaggiamenti.

Con l’uscita di Hyperbeat, Apex Legends Mobile introdurrà una nuova suddivisione in classifiche e aggiungerà ulteriori ricompense per le classifiche. Il gioco resetterà il vostro grado come all’inizio di Distortion, in modo simile al reset avvenuto all’inizio della stagione precedente. Inoltre, saranno disponibili nuove ricompense per i gradi più alti.

Oltre a tutti questi nuovi contenuti in arrivo, i giocatori possono aspettarsi una serie di miglioramenti, aggiornamenti che possono essere trovati nelle note della patch qui.

Per ulteriori informazioni sull’evento, potete collegarvi al sito ufficiale. Vi ricordiamo che precedentemente aveva fatto il suo ingresso nel roster Rhapsody.