Destiny 2: ecco cosa è stato mostrato durante lo showcase

Come da programma, oggi 23 agosto si è tenuto lo showcase di Destiny 2, dove è stata mostrata L’Eclissi, prossima espansione della saga di Luce e Oscurità, la Stagione dei Tesori, l’aggiornamento di sottoclasse Arco 3.0 e altro ancora. Dopo il pre-show di un’ora, alle 18:00 è iniziato lo showcase vero e proprio.

Nel pre-show è stato mostrato un video con contenuti della community (Solar Flair), e un filmato animato, che potete vedere qui sotto.

La prima parte è dedicata proprio all’Eclissi, che arriverà il 28 febbraio 2023: è stato mostrato un trailer cinematico di presentazione. Questo capitolo segna la parte finale della saga di Luce e Oscurità, e sarà ambientato a Neomuna, la capitale di Nettuno. Si vede la forza maligna del Testimone e del suo alleato Calus, ma anche la nuova energia verde, la Telaoscura, che permetterà di essere usata sia come rampino, che con abilità diverse a seconda della classe.

Successivamente, parentesi per quel che riguarda la ricerca dei giocatori, per facilitare chi magari non ha un gruppo di amici con cui partire in Destiny 2. Mostrati poi i gradi dei guardiani e il sistema degli encomi, che insieme tendono a facilitare proprio il riconoscimento del livello d’esperienza del giocatore.

Poi è il turno della prossima stagione, a tema piratesco, che parte oggi 23 agosto e terminerà il 6 dicembre: si tratta della Stagione dei Tesori.

Poi vengono mostrate le novità introdotte alla sottoclasse Arco 3.0, per poi far partire il filmato de “La caduta di un Re”, all’interno della stagione dei Tesori, che inizia il 26 agosto.

Nella parte finale dello showcase viene annunciato che da oggi 23 agosto Destiny 2 è disponibile anche su Epic Games Store, il che porta i crossover con Fortnite e Fall Guys. In più, i giocatori potranno scaricare gratuitamente il pacchetto 30 anni.