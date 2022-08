gamescom 2022: Day Zero da Colonia

Ci siamo: la gamescom 2022 sta per aprire i battenti con la Opening Night Live condotta da Geoff Keighley (e che noi, naturalmente, seguiremo in diretta) per poi proseguire dal 24 al 28 con eventi, hands-on e presentazioni, a cui noi parteciperemo attivamente e di cui vi offriremo succosi resoconti.

gamescom 2022: il piacere di scoprire tutto al Day Zero

Appena giunti a Colonia abbiamo potuto partecipare al cosiddetto Day Zero della fiera tedesca, assistendo anche alla messa a punto dei padiglioni, curiosando tra gli stand. Siamo stati protagonisti di un vero e proprio “making of” con la fase finale della costruzione degli ambienti che calcheremo in questi giorni, ma senza ressa di pubblico, solo per addetti ai lavori. E la cosa bella è che abbiamo palesemente sentito la voglia dei publisher presenti di tornare ai fasti della fiera di un tempo, prima che la pandemia portasse a uno stop “fisico” di due anni in cui la scena del marketing e della promozione videoludica si è fortemente spostata sugli eventi online.

Ma, a quanto sembra, non tutto è perduto: alcuni padiglioni sembrano davvero notevoli, fortemente caratterizzati e scenici, pensati per essere vissuti ed esplorati dal vivo, con diverse destinazioni d’uso. Non semplici stand di rappresentanza, ma anche veri e propri palchi su cui intavolare tornei, sfilate cosplay e chissà cos’altro, grazie anche a una rinnovata presenza e interesse verso gli scenari tech ed e-sport.

Nonostante due anni di fermo forzato, insomma, la manifestazione videoludica più frequentata d’Europa (e del mondo, potremmo dire) non ha perso la sua anima innata, quella che l’ha vista nascere più di dieci anni fa come kermesse nazionale e che ora si rinnova e perpetra come internazionalissima, visto anche il piano dedicato alle singole rappresentanze dei vari paesi presenti, come una sorta di expo internazionale.

Buona gamescom a tutti!

