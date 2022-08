Hogwarts Legacy: trailer presentato al gamescom opening night live 2022

Durante il gamescom opening night live 2022 è stato presentato un nuovo gameplay trailer del titolo di Warner Bros Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il vostro personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sognate di essere. Inizialmente previsto per il 2022 è stato poi posticipato al 2023.

Hogwarts Legacy verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.