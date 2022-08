The Lords of The Fallen annunciato all’ONL

Continua ad andare avanti l’Opening Night Live, ed è ora il turno di una nuovo world premiere: si tratta di The Lords of The Fallen, che viene presentato con un epico filmato cinematografico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Serie X e S.

Questa la descrizione che accompagna il video, da Gamespot.

The Lords of the Fallen si svolge più di mille anni dopo gli eventi del primo gioco. Lanciati in una nuovissima avventura in un mondo vasto e interconnesso, più di cinque volte più grande del gioco originale: è pieno di missioni PNG, personaggi avvincenti e una ricca narrazione in cui i giocatori dovranno creare il proprio eroe prima di affrontare la campagna per giocatore singolo. Avranno anche la possibilità di invitare un secondo giocatore a unirsi alla loro avventura in una cooperativa online ininterrotta.