Under The Waves: annunciato il nuovo gioco pubblicato da Quantic Dream

Tanti nuovi annunci durante l’Opening Night Live, tra questi anche quello relativo al nuovo gioco in sviluppo da parte di Quantic Dream: si tratta di Under the Waves, e viene annunciato attraverso un breve teaser trailer, che potete vedere qui sotto. Il team francese ha qui il ruolo di publisher, con lo sviluppo da parte di Parellel Studio.

In arrivo nel 2023 su PS5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, PS4, e Xbox One:

Parallel Studio e Quantic Dream collaborano con Surfrider Foundation Europe per sostenere la conservazione degli oceani.