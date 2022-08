Wyrdsong: annunnciato nuovo gioco di Jeff Gardiner

Continua ad andare avanti l’Opening Night Live, ed è ora il turno di Wyrdsong, nuovo RPG open world preternaturale di Something Wicked Games, un nuovo studio di giochi AAA guidato da Jeff Gardiner, veterano di Bethesda da 15 anni (Skyrim, Fallout 3/4/76), e da altri talenti creativi e tecnici provenienti da studi come Obsidian Entertainment, Bioware e Bethesda stessa. Per ulteriori informazioni su Something Wicked Games e sugli aggiornamenti di Wyrdsong, potete visitare il sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer con il quale è stato presentato.