Dead Island 2: mostrato all’Opening Night Live, arriva a febbraio 2023

Su rumoreggiava nei giorni scorsi, e così è stato: Dead Island 2 è stato mostrato ufficialmente durante l’Opening Night Live, come gran chiusura dell’evento: l’annuncio arriva con un trailer cinematografico tra zombie, sangue e ironia che contraddistingue la serie. Il personaggio che si vede si chiama Jacob, e sarà uno dei 6 personaggi giocabili. Il gioco arriverà il 3 febbraio 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Dopo il filmato cinematografico, sono state mostrate anche delle sequenze gampeplay.

Questo il testo che descrive il gioco:

Siamo ansiosi di vederti a HELL-A, la Los Angeles devastata e intrisa di sangue, per presentarti i nostri letali e carismatici ammazzazombi!

Ti hanno morso e contagiato, ma sei immune e più forte di prima. Scopri come sfruttare il virus che scorre nelle tue vene mentre tingi di rosso Los Angeles con le budella di innumerevoli zombi nemici, lungo il cammino per scoprire la verità sull’epidemia, su chi (o cosa) sei e per sopravvivere. Affetta, polverizza e distruggi facendoti largo nelle strade intrise di orrore della città degli angeli, eliminando i morti viventi che ti intralciano. Il destino della città e di tutta l’umanità è nelle tue mani.

Qui sotto potete vedere il filmato di presentazione tramite il tweet del canale ufficiale del gioco.

You're the star of the show now.

Watch the first gameplay trailer for #DeadIsland 2 and preorder now: https://t.co/YsBv93WxSL#SeeYouInHELLA 💀 pic.twitter.com/sEUzDO1n4L

— Dead Island (@deadislandgame) August 23, 2022