The Callisto Protocol: gameplay trailer presentato al gamescom opening night live 2022

Durante il gamescom opening night live 20222 è stato presentato il gameplay trailer di The Callisto Protocol il titolo horror sci-fi di Striking Distance Studios. Il titolo si svolge nel 2320 in una colonia carceraria chiamata Black Iron, gestita dalla United Jupiter Company, e situata sulla luna di Giove, Callisto. Il giocatore assume il ruolo di un prigioniero detenuto a Black Iron, trovandosi nel mezzo di un’invasione aliena che sembra essere stata progettata dal direttore della prigione. The Callisto Protocol sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.