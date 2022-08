gamescom 2022 Open Night Live: il recap dell’evento

La celebre fiera europea dedicata al mondo dei videogiochi è finalmente tornata anche dal vivo! Parliamo di gamescom, che aprirà le porte al pubblico oggi, 24 agosto, per l’edizione del 2022. Tuttavia, noi di GamesVillage abbiamo partecipato già da ieri all’Opening Night Live, non solo tramite la nostra ricca copertura di news e la nostra diretta su Twitch, ma anche dal vivo, direttamente da Colonia, dove abbiamo avuto modo di osservare da vicinissimo le prossime uscite del panorama videoludico. In questo articolo riassumiamo quelle che per noi, e il pubblico presente in sala, sono risultati essere gli annunci più interessanti.

Dead Island 2

Intuibile da giorni grazie ai numerosi leak, e infine confermato come annuncio finale della serata: Dead Island 2 è realtà! Dopo anni di attesa finalmente abbiamo assistito a un nuovo trailer dedicato all’irriverente titolo dedicato al gore e gli zombie. Nonostante non abbiamo avuto, al momento, un insight approfondito su trama e gameplay dell’opera, è innegabile come il secondo capitolo cerchi di riprendere le peculiarità che hanno reso il primo Dead Island una hit amata da moltissimi giocatori.

The Callisto Protocol

Non proprio una sorpresa, dato che già conosciamo data di uscita e numerosi dettagli, The Callisto Protocol riesce a distinguersi dalla massa grazie a un trailer dedicato al gameplay, specialmente negli aspetti più cruenti del combattimento. Nel filmato abbiamo potuto osservare come l’anima di Dead Space sia forte in The Callisto Protocol, dove le meccaniche di gioco pare siano molto simili, ma migliorate e con più dettagli. Ciò va detto anche per lo smembramento, che è ancora più crudo che mai. Che dire, non ci resta altro che attendere con ansia il suo rilascio!

Hogwarts Legacy

Il rinvio al prossimo anno è stato un duro colpo per i fan in attesa di Hogwarts Legacy, ma fortunatamente durante l’Opening Night Live abbiamo avuto il piacere di avere più dettagli concernenti il gameplay e la narrativa del titolo. Non si è visto molto, ma l’antipasto mostrato è riuscito a convincere tutti in sala.

Lies of P

Dedicato alla celebre fiaba di Collodi Pinocchio, Lies of P si è mostrato in tutta la sua bellezza alla gamescom 2022. Il souls-like ha lasciato tutti a bocca aperta grazie al suo gameplay ispirato alla serie Souls, ma riadattato in veste più action, in stile BloodBorne. Lies of P si è distinto proprio grazie alla sua direzione artistica, che riesce a trasmettere un tripudio di emozioni che vanno dall’inquietudine all’orrore delle creature che infestano la terra misteriosa.

Sonic Frontiers

Il porcospino di casa Sega si è mostrato nuovamente, ma questa volta abbiamo visto di più riguardo al comparto ludico. Nonostante il trailer mostrasse solo piccoli momenti delle battaglie con i vari nemici, pare che Sonic Frontiers voglia adottare uno stile frenetico in stile hack’n slash, proprio per rendere l’idea di velocità che caratterizza da sempre la mascotte del publisher giapponese.

Dune Awakening

Il franchise di Dune è decisamente uno di quelli che più stanno facendo parlare di sé negli ultimi tempi, eppure nessuno poteva immaginarsi un MMO ambientato nel suo universo futuribile. Dune Awakening ci mostra che un gioco del genere, in realtà, è possibile: anche se al momento non abbiamo visto altro che una cutscene, non possiamo negare che l’intera sala abbia mostrato un grande entusiasmo per questo titolo.

Questi sono stati gli annunci che hanno convinto di più l’audience live e la nostra redazione durante la cerimonia di apertura della gamescom 2022. Ad ogni modo sono stati presentati molti altri titoli durante la kermesse, e vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti dalla gamescom cliccando sul tag gamescom 2022. Vi ricordiamo però che la fiera è solo agli inizi, per cui vi invitiamo a dare un’occchiata nei prossimi giorni su GamesVillage.it per avere ulterior dettagli riguardanti alcuni dei videogiochi che usciranno a brevissimo e non!