Hogwarts Legacy Anteprima: la magia ritorna alla gamescom 2022

La magia della gamescom e dei titoli presentati alla stessa si sta sprigionando anche nell’edizione 2022, con i primi annunci rivelati durante l’importante evento opening night live. Tra questi, non poteva mancare certamente il titolo più atteso dai fan del mago più famoso del mondo, Hogwarts Legacy, videogioco già protagonista di un ritardo nella data di lancio ufficiale, tanto temuto quanto sospettato, oseremmo dire. Dopo la nostra precedente anteprima dei dettagli rivelati allo scorso State Of Play di marzo, torna ora a fare capolino il mondo magico nato dalla penna di J.K.Rowling, e sviluppato in questa versione videoludica da Warner Bros. Se dunque la scorsa volta abbiamo potuto gustarci oltre un quarto d’ora ricco di informazioni relative al mondo magico, al gameplay che ci attende e a grandi parti di mondo che compongono questa produzione, ora siamo messi di fronte a meno di due minuti di trailer ufficiale, che ci presenta qualche dettaglio sulla storia dell’open world in arrivo il 10 febbraio 2023. Ripercorriamo insieme quanto osservato durante l’evento live di gamescom 2022!

Hogwarts Legacy: Sebastian Sallow e le Arti Oscure

“Più ne sappiamo su Salazar Serpeverde e le Arti Oscure, più dobbiamo essere preparati”. Così comincia il nuovo trailer di Hogwarts Legacy presentato a gamescom 2022, il quale ci introduce proprio della campagna che ci permetterà di impersonare uno studente, che ricordiamo essere creato e personalizzato direttamente dal giocatore, con la classica assegnazione a una delle quattro case di Hogwarts. Tra i vari studenti che potremo incontrare vi è anche Sebastian Sallow, un allievo Serpeverde, che non mancherà di diventare protagonista di una particolare questline, ma di cui non sappiamo molto altro in questo momento. Inutile dire che la sua presenza metterà a dura prova la nostra permanenza nella scuola, così come sarà ampiamente coinvolto l’uso delle arti oscure. In questo open world dal sapore action infatti non è consentito lanciare incantesimi legati alla magia oscura, come del resto sanno tutti coloro che hanno letto i libri della saga potteriana e ne hanno visto i film, pena l’espulsione. In questo video però siamo direttamente introdotti non solo agli incantesimi più oscuri, ma anche alle cosiddette Maledizioni senza perdono, tra cui la Cruciatus, che Sebastian è in grado di lanciare, in sprezzo alle regole e al buon senso. Con ciò vediamo proprio una delle opzioni fondamentali del gioco: le nostre scelte modificheranno il corso della storia, soprattutto da un punto di vista etico. Proprio dopo aver visto il lancio della Maledizione all’urlo di “Crucio”, si aprono le porte dell’orrore e del macabro che imperversa in questa edizione inedita della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: gli Inferi diventano protagonisti di scontri e ambientazioni del gioco, accanto ad altri esseri classicamente presenti nell’universo magico, come gli orchi, i ragni e i Thestral, i famosi cavalli alati che possono essere visti solo da coloro che sono stati faccia a faccia con la morte almeno una volta nella loro vita.

Thestral da cavalcare e Deluxe Edition da preordinare

Dopo questa infarinatura breve, ma intensa circa le nuove pieghe della storia di Hogwarts Legacy, che sembrano assumere toni dark e misteriosi, ci rimangono pochi altri dettagli da indagare. Primo tra questi, abbiamo notato come rimanga anche questa volta confermata la presenza dell’alternanza tra luoghi interni ed esterni al castello, in quanto abbiamo potuto osservare il riferimento al lago che circonda la scuola. Ricordiamo inoltre che, proprio al termine del video trailer appena presentato, i developer non hanno perso l’occasione, parecchio ghiotta, per regalare anche qualche dettaglio sulla Digital Deluxe Edition che sarà disponibile al pre-order e che includerà la possibilità di cavalcare i sopracitati Thestral, disporre di un set cosmetico Arti Oscure e accedere alla battle arena dedicata sempre alla Magia Nera, oltre a ben 72 ore di Early Access, montare in sella a un Ippogrifo e pochi altri elementi aggiuntivi. Il pre-order sarà inoltre disponibile dal prossimo 25 agosto, un’occasione davvero ghiotta per non farsi scappare questo titolo e pregustare con qualche mese di anticipo l’attesa della magia sulle nostre console. Infine, ancora una volta non siamo rimasti particolarmente sorpresi dalla cura riposta nella realizzazione grafica ed estetica di personaggi, elementi paesaggistici e quant’altro ci circondi, sperando ci siano migliorie apportate nelle prossime fasi di lavorazione per rendere l’effetto complessivo meno invecchiato di quanto non sembri già ora, prima ancora della sua uscita.

Tante domande, poche risposte

Concludiamo con qualche opinione ulteriore legata a queste nuove informazioni forniteci dal trailer di Hogwarts Legacy presentato a gamescom 2022, rivolgendo la nostra attenzione soprattutto alle nuove parti di trama qui esplorate. Lo ammettiamo, sono davvero pochi gli approfondimenti forniti da questo ultimo trailer: chi è Sebastian Sallow? In quali termini interferirà con il nostro percorso nella scuola e nel gioco? Saremo davvero indotti in maniera così ineluttabile a fare uso della magia oscura? Sono domande a cui non riusciamo a dare una risposta al momento, e ci chiediamo anche quanto l’appartenenza a una determinata casa possa eventualmente modificare le nostre scelte o influenzarle. Uno studente appartenente a Serpeverde sarà maggiormente determinato e spericolato nell’uso delle Maledizioni, pur rischiando l’espulsione, o sono solo pregiudizi? Lo stesso Sebastian Sallow è in qualche modo legato a Voldemort in qualità di suo avo? Stiamo per assistere a una possibile anticipazione della linea di sangue e di nuove rivelazioni sul mondo che abbiamo conosciuto attraverso gli occhi di Harry Potter e dei suoi amici? Troppo presto per poter dare davvero una risposta alle nostre domande, ma la fame è tanta e sarà dura attendere altri mesi senza ulteriori contenuti e anticipazioni. Una cosa rimane ben evidente: Hogwarts sta perdendo quel velo di familiarità e calore a noi noto, proprio come avevamo percepito durante lo State of Play di marzo. Un mondo buio e pericolosamente seducente ci aspetta.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch PC

Sviluppatore: Avalanche

Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment, Portkey Games

Data d’uscita: 10 Febbraio 2023

Hogwarts Legacy ci ha offerto ancora una volta dei contenuti coinvolgenti e è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Non vediamo l’ora di poter partire per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e originali, conoscendo l’atmosfera di un castello che sembra rivelarsi ben diverso e più austero e cupo di quello vissuto nella storia principale di Harry Potter. Le domande che ci sono sorte da questo ultimo trailer non sono poche, e dobbiamo ancora attendere sei mesi prima di poter dare una risposta definitiva grazie al lancio di questo titolo in via ufficiale. Aggiunte importanti, quelle presentate a gamescom 2022, soprattutto a livello di trama e di spessore del contenuto, che si prestano a diverse speculazioni di varia natura e profondità, ma che non potremo ancora risolvere con un colpo di bacchetta. Non per il momento.