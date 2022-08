The Expanse A Telltale Series Anteprima: tutti commettono errori, prima o poi

Quando Telltale Games chiuse i battenti nel 2018, tutte le speranze di un sequel di Tales From the Borderlands vennero infrante. Anche se la software house è stata riportata in vita qualche tempo dopo, i fan potrebbero rimanere sorpresi nell’apprendere che l’imminente New Tales From the Borderlands, annunciato ufficialmente alla gamescom 2022, non è più un suo progetto. Tuttavia, l’Opening Night Live della gamescom ha anche rivelato nuove ed entusiasmanti informazioni sull’imminente serie legata all’universo di The Expanse.

The Expanse A Telltale Series: la verità è la verità

Il gioco è stato rivelato lo scorso dicembre durante la trasmissione dei The Game Awards, quando Telltale ha annunciato la collaborazione con il pluripremiato studio di sviluppo Deck Nine e con Alcon Interactive Group per creare un titolo narrativo basato sulla popolare serie televisiva di fantascienza di Amazon Prime e sui libri di James S.A. Corey. The Expanse A Telltale Series è ambientato in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare e le popolazioni della Terra, di Marte e della Fascia Principale degli Asteroidi, regione del sistema solare collocata tra le orbite di Marte e di Giove, sono da tempo in contrasto tra loro. Quando l’equipaggio della nave spaziale Rocinante rinviene un’antica tecnologia aliena, porta anche alla luce una vasta cospirazione che potrebbe condurre questo fragile equilibrio sull’orlo della guerra, coinvolgendo loro malgrado i protagonisti delle vicende. The Expanse A Telltale Series è la prima nuova proprietà intellettuale presentata dalla società dopo essersi riformata nel 2019, e si svolge prima degli eventi della serie TV: i giocatori assumono il ruolo di Camina Drummer, interpretata dall’attrice Cara Gee sia nel gioco che nel telefilm, una Cinturiana (così vengono chiamati gli umani nati all’interno della Fascia) a capo di una squadra di recupero a caccia di un misterioso tesoro ai margini dell’agglomerato di corpi celesti. Dovremo pertanto confrontarci con un miscuglio di personalità autorevoli, fronteggiare un sanguinoso ammutinamento, esplorare le zone al di là della cintura di asteroidi e, soprattutto, prendere decisioni difficili che segneranno il destino dell’equipaggio della Artemis.

“Il mondo di The Expanse è ricco di personaggi complessi che maturano ed evolvono, quindi costituisce una fucina di storie avvincenti e di scelte impegnative.”, ha dichiarato Matt Saia, vicepresidente del reparto creativo di Telltale Games. “Camina Drummer è un personaggio forte ma onesto, con un background inesplorato e un arco narrativo straordinario, quindi è stato facile sceglierla come protagonista. Cara Gee è riuscita a trasporre nell’avventura la medesima interpretazione energica e ricca di sfumature della Drummer che ha reso il personaggio uno dei preferiti dai fan della serie, perciò riteniamo che i giocatori si divertiranno a scoprire questo splendido universo dal suo punto di vista”.



Il modo in cui la affronti dipende da te

The Expanse A Telltale Series introduce diversi elementi inediti che vanno al di là di quanto sperimentato nei precedenti giochi Telltale, consentendoci di influenzare l’azione in maniera molto più incisiva. La possibilità di comunicare con l’equipaggio via radio, a discrezione del giocatore, fa sì che la trama e le ramificazioni dei dialoghi procedano contemporaneamente all’esplorazione, e tutte queste interazioni tra i personaggi influiranno sulla conclusione della storia. La gravità è una parte fondamentale dell’ambientazione e delle meccaniche di gioco: mentre indaghiamo sui relitti delle navi al di là della Fascia, potremo impiegare gli stivali magnetici per camminare sulle pareti e sui soffitti e sfruttare i propulsori Zero-G per fluttuare nel vuoto. Volando attraverso le varie sezioni delle navi, saremo anche in grado di interagire con gli oggetti che ci circondano e conversare con i membri dell’equipaggio. Le opzioni di dialogo vengono riprodotte durante la navigazione e permettono di conoscere meglio il mondo ed i nostri compagni di viaggio.

“Parte dell’esperienza di esplorazione spaziale consiste nel visitare enormi relitti nelle profondità degli abissi siderali, e la gravità rappresenta un fattore cruciale per immergere i giocatori in tale contesto. Allo scopo di ricreare questa realtà, dovevamo rendere più ampie le aree che gli utenti scoprono e con le quali possono interagire. Di conseguenza, The Expanse A Telltale Series mette sul tavolo le fasi esplorative più ampie e coinvolgenti di qualsiasi altro gioco Telltale“, ha dichiarato Stephan Frost, direttore di Deck Nine Games. “A conti fatti, questa è una storia che parla di capacità di comando.”, ha aggiunto Zak Garriss, vicepresidente del settore narrativo di Telltale Games. “Nei panni di Drummer, il giocatore dovrà tenere testa all’inesorabile brutalità dello spazio, alla politica di un sistema solare corrotto, alle animosità del proprio equipaggio e persino alle sue passioni contrastanti, bilanciando il desiderio personale con la responsabilità verso un bene più grande. Non esiste una strada giusta o sbagliata, ma solo le scelte del giocatore e le conseguenze che esse scatenano”.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One

Sviluppatore: Deck Nine Games, Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Data di uscita: TBC

I nuovi dettagli svelati su The Expanse A Telltale Series hanno certamente stimolato la curiosità degli appassionati di avventure interattive, ed i prossimi mesi porteranno di sicuro altre succose notizie sull’andamento dei lavori. Allo stato attuale, la data di uscita del gioco non è stata ancora resa nota ma, a differenza di quanto accaduto con i precedenti titoli Telltale, gli episodi che comporranno quest’ultimo verranno pubblicati in blocco. Tenetevi pronti per un po’ di sano binge playing!