Park Beyond: pubblicato un nuovo trailer

Park Beyond è il nuovo titolo del celebre simulatore di gestione di parchi di divertimento, sviluppato dallo studio tedesco di Limbic Entertainment. Il nuovo trailer mostra i protagonisti impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l’ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.

Nei panni di un architetto visionario, i giocatori affronteranno il fantastico compito di progettare e gestire ogni singolo dettaglio del proprio parco di divertimento con qualche piccola variante. Progettando le giostre per i loro parchi, i giocatori scopriranno presto che nulla è impossibile in Park Beyond grazie all‘Impossificazione, un concetto rivoluzionario dove tecnologia, denaro e gravità non saranno un ostacolo insormontabile. I giocatori potranno creare le proprie montagne russe usando un sistema di posizionamento modulare, che consentirà di variare facilmente moltissimi parametri del tracciato, come inclinazione, imbardata, beccheggio, rollio e giri della morte. Per creare le montagne russe più folli di sempre e offrire ai visitatori un’esperienza da brivido, sarà possibile usare i vari moduli, come cannoni o rampe, in qualsiasi momento.

Ma anche lo scenario è importante per rendere memorabile ogni giornata trascorsa al parco di divertimento. Perciò i giocatori potranno sfruttare il sistema di costruzione modulare per esprimere liberamente la propria personalità e creatività anche nel progettare tutti gli altri elementi del parco, come negozi, decorazioni e strutture. Potranno creare intere zone a tema sfruttando migliaia di risorse suddivise in varie tematiche, come Far West, DaVinci o Candywille, ma anche combinare e abbinare qualsiasi elemento per ottenere un numero di possibilità praticamente infinito. Infine, i novelli architetti potranno condividere le proprie creazioni, come negozi, montagne russe e persino interi parchi.

Park Beyond sarà disponibile dal 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.