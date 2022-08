Pentiment: annunciata la data ufficiale di lancio, arriva il 15 novembre e i pre ordini sono già disponibili

Obsidian Entertainment è molto felice di annunciare che il gioco Pentiment verrà lanciato il 15 novembre su Xbox Series X|S, Xbox One, PC tramite Steam e Game Pass. I preordini per il gioco sono aperti e le preinstallazioni sono disponibili con Game Pass. Di seguito una panoramica del gioco:

Sviluppato da Obsidian, questo gioco di ruolo è un mistero storico incentrato sullo sviluppo del personaggio, su grafiche stilizzate e su una trama che varia in base alle scelte compiute dal giocatore, il tutto ambientato nella Germania degli inizi del 16° secolo. Il protagonista è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau.

Esplorate la storia nel tempo moderno attraverso lo stile dei manoscritti miniati e delle xilografie della prima età moderna. Pentiment è un gioco narrativo-avventura ambientato nell’Alta Baviera del XVI secolo al tempo del Sacro Romano Impero. Interpretate il ruolo di Andreas Maler, un artista artigiano molto intelligente che viene coinvolto in una serie di omicidi e scandali che abbracciano 25 anni nella città immaginaria di Tassing e nell’Abbazia di Kiersau. Dovrete guidare le scelte di Andreas, il suo background educativo e stile di vita a come indaga sugli omicidi che accadono intorno a lui. Dall’intrufolarsi nella biblioteca dell’abbazia a tarda notte per guardare documenti segreti, al giocare a un gioco di carte preferito in una taverna per ottenere informazioni da chi sta giocando, dovete scegliere come utilizzare il tempo prezioso che ti viene concesso per indagare sui sospetti. Ogni decisione e accusa che Andreas fa ha conseguenze che avranno un impatto sulla affiatata comunità alpina per le generazioni a venire.

Pentiment uscirà il 15 novembre su Xbox Series X|S, Xbox One, PC tramite Steam. Il gioco sarà disponibile anche dal day one con Game Pass.