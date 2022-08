MultiVersus: Morty Smith si unisce al roster

Warner Bros. Games ha annunciato che Morty Smith (Rick e Morty) è ora disponibile in MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games. Morty, il nipote adolescente del mega-genio della scienza Rick Sanchez, entra a far parte della Stagione 1 di MultiVersus ed è un personaggio della categoria Picchiatore con diversi assi nella manica. Il set di mosse di Morty, che viene mostrato in un nuovo gameplay trailer, comprende infatti un mix di abilità e attacchi: dal braccio sinistro super muscoloso “Braccione” al dispositivo alieno multiuso Plumbus, dalla capacità di fiondarsi sui nemici all’uso di proiettili diversi. Il trailer mostra anche la versione Morty Presidente del personaggio, disponibile adesso come acquisto in-game.

MultiVersus è il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play basato su incontri 2 vs. 2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); ); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il Gigante di Ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends); Morty Smith (Rick e Morty) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog. Al gioco verranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi: Rick Sanchez (Rick e Morty), Black Adam (DC), Stripe (Gremlins) e molti altri si uniranno al gruppo di MultiVersus nei prossimi mesi.

L’open beta di MultiVersus è già disponibile in download gratuito per PlayStation 5 (PS5™) e PlayStation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.