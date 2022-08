Ravenbound: il nuovo open world rogue lite di Avalanche Studios annunciato per PC alla gamescom

Systemic Reaction, uno studio di Avalanche Studios Group noto per Generation Zero e Second Extinction, ha annunciato il suo prossimo gioco intitolato Ravenbound. Trapelato a giugno dall’insider Tom Henderson, è un titolo open world basato sul folklore scandinavo. I giocatori possono esplorarlo a piedi o assumere la forma di un corvo e volare nei cieli. Insieme a elementi casuali e morte permanente, c’è anche la costruzione di mazzi e il combattimento corpo a corpo frenetico. Parlando con IGN, il lead game designer Simon Laserna ha dichiarato:

È davvero emozionante entrare in un nuovo genere per le reazioni sistemiche. È stata una sfida divertente combinare la nostra eredità del mondo aperto con le meccaniche rogue-lite e i mostri dei boschi svedesi.



Ravenbound è in fase di sviluppo per PC e in arrivo su Steam. Non sono state annunciate altre piattaforme e una data di rilascio. Sebbene non sia stato ufficialmente confermato, il rapporto di Henderson indicava che i giocatori potevano scegliere tra una delle tre navi quando iniziavano una nuova corsa. Ognuno avrebbe abilità e armi diverse e i giocatori potrebbero saccheggiare i campi nemici per monete per acquisire nuove carte. Sembra anche esserci una struttura stagionale con nuove missioni e nemici in arrivo ogni mese. Potete vedere qui sotto il trailer di annuncio. Di seguito una panoramica del titolo:

Interpretate Vessel. Portate con voi una potente arma forgiata da antichi dei per sconfiggere il Traditore. Lo chiamavano Raven e il suo sacro dovere è liberare Ávalt dalle forze oscure. Sapendo che questa missione avrebbe richiesto molte vite per essere completata, hanno consacrato Raven nel corpo dei guerrieri. Viaggiante attraverso Ávalt, raccogliente risorse, superante sfide pericolose e combattente nemici feroci.

Ravenbound sarà disponibile su PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.