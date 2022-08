Lies of P Anteprima: mentire per sopravvivere

Durante l’Opening Night Live dell’ultima gamescom 2022, molti sono stati i videogiochi mostrati. Tra i più affascinanti vi è però un titolo dal retrogusto tipicamente italiano che ha cercato di portare uno dei nostri orgogli letterari nazionali, all’interno del mondo videoludico. Stiamo parlando di Lies of P, un souls-like che ci trasporta all’interno della famosa e conosciutissima fiaba di Pinocchio, presentandola in una veste totalmente rinnovata. Nonostante gli abiti siano nuovi per il burattino più famoso del mondo, c’è comunque un certo retrogusto di già visto. Chissà se la combinazione riuscirà a fornire un’avventura all’altezza delle aspettative.

Lies of P: un mondo steampunk per Collodi

Non molto è trapelato sulla nuova versione videoludica dell’opera di Carlo Collodi. Si spera che le avventure del burattino che voleva diventare umano, siano state trattate con il dovuto rispetto, vista la scritta iniziale che dedica il videogioco proprio al grande scrittore. Da quello che si è potuto vedere il nostro P, ormai adolescente e composto non soltanto di legno ma anche da parti biomeccaniche, sarà impegnato a lottare contro altre creature, similari ma più inquietanti: burattini, esseri meccanici dalle fattezze umane e strani congegni. Il nostro giovane Pinocchio, dallo sguardo cupo e malinconico, dovrà superare molte difficoltà per ricongiungersi con Geppetto, proprio come la nota trovata alla stazione dei treni dove si è risvegliato, gli consiglia di fare. L’avventura non sarà così semplice e il nostro eroe sarà costretto a mentire per poter assolvere alla sua oscura missione e diventare un ragazzo vero.

La città di Krat, l’ambiente in cui si svolge questa avvincente storia, un tempo fastosa, è ormai ridotta a un inferno in terra. Desolata, semidistrutta e disseminata di incendi e cadaveri, non è certo un luogo favorevole dove trovare una persona scomparsa. Tra i suoi detriti, però, si continuano a intravedere le fastose architetture ispirate alla Belle Èpoque, mescolate a una buona dose di elementi steampunk che la rendono ancora più affascinante. Tra macchine a vapore, marchingegni azioni ad elettricità e strane creature, Krat è il palcoscenico perfetto dove il nostro giovane Pinocchio potrà tentare di diventare umano, o forse comprendere cosa vuol dire esserlo.

Perché come suggerisce il titolo, le bugie in Lies of P avranno un ruolo fondamentale e i personaggi con cui interagire saranno diversi. Presi più o meno dalla favola di Collodi, ne abbiamo potuti intravedere qualcuno durante il filmato di presentazione della gamescom, senza però riconoscerli con certezza. Tra di loro forse abbiamo intravisto la Fata Turchina, sicuramente Mr. Geppetto, e forse anche un Mastro Ciliegia o Mangiafuoco. Capire se saranno dalla nostra parte, se riusciranno ad aiutarci o saranno solamente un ostacolo o, ancora, quante menzogne ci rifileranno per piegarci ai loro scopi, questo non è ancora dato saperlo. I presupposti per una storia affascinante, calata in un ambiente che mescola sapientemente passato e presente, magia e tecnica, storia e fiaba, ci sono tutti. Solo nel 2023 sapremo se tutte le nostre aspettative saranno soddisfatte.

Tanta azione per Pinocchio, dal sapore di già visto

Il viaggio in Lies of P non sarà certo un’allegra gita nel Paese dei Balocchi, né una felice scampagnata nel Campo dei Miracoli. Nessuna Osteria del Gambero Rosso dove gozzovigliare per il nostro giovane Pinocchio ma solo sontuosi edifici cittadini e desolazione in altre aree della misteriosa Krat. Le dinamiche di scontro sono quelle tipiche dei souls-like e difatti è impossibile non notare le molte similitudini con il famoso Bloodborne. Nonostante questo, gli autori hanno negato l’evidenza, affermando che i punti in comune fra i due titoli non sono il frutto di una scelta consapevole e neppure di ispirazione, ma di un semplice e puro caso. I dubbi permangono, ma non vogliamo essere precipitosi nel giudicare da una semplice impressione visiva, il valore generale di questo gioco.

Durante la fase di gameplay mostrata nel video, abbiamo potuto vedere il nostro moderno “P” scontrarsi con diverse tipologie di avversari, da piccoli marchingegni a ben più mastodontiche creature umanoidi, con diversi impianti meccanici. Per annientare questi nemici, P può contare su un vasto assortimento di armi, come spade, asce e martelli, impugnabili e utilizzabili con il braccio destro, quello che apparentemente sembra umano. Il sinistro, invece, è di fattura meccanica e può trasformarsi in armi da sparo ed essere utilizzato come scudo all’occorrenza. Ma la fiaba di Pinocchio è intrisa anche di fascino e magia, e forse per questo motivo gli sviluppatori della Round 8 Studio, hanno deciso di dotarlo anche di alcune abilità particolari. Niente bacchetta della Fata Turchina ma la capacità di lanciare fiamme e scariche bluastre, molto utili durante gli scontri più accesi o con un gran numero di avversari.

Unendo insieme tutti questi elementi, Lies of P sembra un’avventura che merita di essere vissuta in pieno. Considerando anche l’annuncio ufficiale alla gamescom che il titolo sarà presente su Xbox Gamepass, non si può assolutamente rinunciare a dare un’opportunità al nostro nazionalissimo Pinocchio, anche se con una veste un po’ originale. Prendere un personaggio così importante come il nostro burattino e cercare di trasformarlo in qualcosa di più moderno, vuol dire lavorare sul filo del rasoio. Un’operazione già tentata in passato con il famoso Dante’s Inferno, di risultati molto ambivalenti. Per il momento Lies of P sembra essere indirizzato verso il giusto traguardo ma tutto dipenderà da quante saranno le similitudini con i titoli del passato e quanto evidenti. Ma soprattutto, quanto sarà affascinante la storia che saremo chiamati a vivere. Perché, alla fine, si tratta pur sempre di una fiaba.

DATA D’USCITA: 2023

PIATTAFORME: PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

SVILUPPATORE: Round 8 Studio

PUBLISHER: Neowiz Games

