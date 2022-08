Hogwarts Legacy: unboxing della Collector’s Edition

Ieri, durante l’Opening Night Live è stato mostrato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy (di cui via abbiamo portato anche una nostra anteprima). E poco fa il team del gioco ha pubblicato un video unboxing della Collector’s Edtion, con il community manager Chandler Wood.

Prima di passare all’apertura vera e propria, Wood ha parlato anche della Deluxe Edtion, che avrà, oltre al gioco, il set cosmetico delle arti oscure, la montatura di Thestral, la battle arena delle arti oscure e 72 ore di accesso anticipato. Come bonus pre-ordine ci sarà la montatura di Onyx Ippogrifo. Con la Digital Deluxe Edition, a questo si va ad aggiungere il cappello arti oscure di Garrison e l’upgrade cross-gen.

Dopodiché, è il momento dell’unboxing, dove per prima cosa viene mostrata la steel case contenente il gioco, poi una bacchetta magica, e infine poi il “pezzo grosso”, con un libro a grandezza naturale in cui è disegnata la mappa di Hogwarts. Per effetto magnetico, oltretutto, la bacchetta magica può fare un effetto levitazione sopra il libro.

Ricapitolando dunque, questi tutti i contenuti della Collector’s Edtion:

Collector’s Edtion Box

Steel case con gioco

bacchetta magica

libro con mappa di Hogwarts

set cosmetico delle arti oscure

montatura di Thestral

battle arena delle arti oscure

72 ore di accesso anticipato

montantura Onyx Ippogrifo

cappello arti oscure di Garrison

vestaglia kelpie

l’upgrade cross-gen

Qui sotto potete vedere il filmato con l’unboxing, più sotto i tweet che mostrano i contenuti delle varie edizioni, che saranno pre-ordinabili da domani 25 agosto alle 17:00 ora italiana. Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch PC.

Hogwarts awaits. Pre-order the #HogwartsLegacy Collector's Edition tomorrow at 8 AM PT. pic.twitter.com/84Cbp9Ui68 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 24, 2022