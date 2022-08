The Last of Us Part I: ecco il trailer di lancio

Oramai manca veramente poco per il nuovo arrivo, in versione current-gen, di Joel ed Ellie con The Last of Us Part I. Il gioco, ricostruito e migliorato, arriverà infatti su PlayStation 5 il 2 settembre, ed è in sviluppo anche la versione PC. Nell’attesa dell’uscita, sui canali social della console Sony è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, in italiano.

In attesa anche della nostra recensione, ricordiamo che originariamente il gioco Naughty Dog era uscito su PlayStation 3, per poi arrivare con una remastered su PS4, e poi, ricostruito, per somigliare più alla parte II, anche su PlayStation 5. Sotto potete vedere il trailer di lancio di The Last of Us Part I, e vi rimandiamo anche ad una serie di video pubblicati qualche giorno fa da parte di Naughty Dog dove venivano messi a confronto le versioni PS4 con quelle PS5.