Devcom Indie Award 2022: annunciati tutti i vincitori

Ieri 23 agosto, all’interno della devcom Developer Conference 2022 (22-26 agosto a Colonia), si è tenuta la consueta premiazione per i Devcom Indie Award 2022 (NRW Indie Expo 2022). L’edizione di quest’anno vedeva in gara ben 44 giochi indipendenti tra i partecipanti in gara, ma alla fine soltanto 3 giochi hanno trionfato.

La classifica stilata non offre soltanto i 3 titoli indie che hanno battuto la concorrenza, ma anche il premio in denaro a loro assegnato. Dunque, di seguito vi proponiamo la classifica con i 3 trionfatori, i rispettivi creatori e i trailer dei giochi.

1° posto (3000 euro) ODDADA (di Sven Ahlgrimm e Mathilde Hoffmann)

2° posto (1500 euro) Grid Force – Mask of the Goddess (di Dreamnauts Studios)

3° posto (750 euro) Sovereign Syndicate (di CRIMSON HERRING STUDIOS INC)

Qui invece potete dare uno sguardo ai vincitori della scorsa edizione dei Devcom Awards.