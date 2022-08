Forspoken: pubblicati 10 minuti di gameplay

Square Enix ha pubblicato un gameplay trailer panoramico di dieci minuti per Forspoken. Sviluppato da Luminous Productions, il gioco di ruolo d’azione open world parla di Frey Holland, una newyorkese misteriosamente trasportata ad Athia. Sebbene possa esercitare la magia, il mondo è insidioso grazie a Break che diffonde corruzione e al dispotico Tantas.

Le nuove immagini di gioco offrono un’anteprima approfondita di alcune delle aree esplorabili ad Athia, inclusa Cipal, l’ultimo rifugio degli abitanti di Athia fuggiti dalla devastante Rovina, una potente forza che corrompe tutti e tutto ciò che tocca. Cipal è un luogo importante per Frey, dato che è lì che può ottenere e scambiare informazioni e oggetti prima di avventurarsi verso le terre e le bestie corrotte che dovrà affrontare nel tentativo di salvare Athia. Il trailer segue Frey nel corso di una missione che le è stata affidata dall’archivista di Athia, Johedy. La vediamo spostarsi nelle terre selvagge di Praenost e Avoalet. Vengono mostrati anche i vari nemici che Frey dovrà affrontare, oltre alla versatilità delle sue abilità magiche. Potrete annientare i nemici con la magia, combattere in modo controllato e sferrare una raffica di incantesimi veloci od optare per un approccio più metodico lanciando attacchi potenti e calcolati sui tuoi avversari.

Il gameplay mostra le abilità di parkour magico di Frey, che le permettono di attraversare Athia agilmente e velocemente mentre si prepara per la sua prossima battaglia. Grazie a questo sistema, potrai esplorare gli ambienti rigogliosi di Athia e ottenere una serie di ricompense che miglioreranno l’avventura e le abilità di Frey, tra cui il mana, che serve a sbloccare nuove abilità magiche, potenti pezzi d’equipaggiamento che conferiranno dei bonus e un aumento delle statistiche, oltre a degli oggetti per la creazione e lo scambio.

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PlayStation 5 e PC tramite Steam.