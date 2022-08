The Devil in Me: data ufficiale di lancio e trailer sulle funzioni di gioco

Bandai Namco ha annunciato che il titolo horror The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me! sarà disponibile dal 18 novembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Inoltre è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza le funzioni di gioco presenti nel titolo horror.

Nel trailer la suspense aumenta mentre la troupe si affretta attraverso i corridoi poco illuminati dell’albergo facendo scoperte raccapriccianti nel tentativo di fuggire dalle trappole preparate dal misterioso padrone di casa. Oltre a una durata maggiore con più di 7 ore di gioco, questo nuovo episodio del franchise offre nuove funzionalità che migliorano l’immersione e l’esplorazione dello scenario da parte del giocatore. Sarà possibile interagire maggiormente con lo scenario circostante e sfruttare nuove azioni che arricchiranno l’esperienza. Mentre i giocatori percorrono i corridoi dettagliati e inquietanti del misterioso albergo, potranno spingere e tirare oggetti, ma anche correre, saltare o arrampicarsi per raggiungere zone che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Tra le novità è stato aggiunto un inventario, con ogni personaggio che ha a disposizione un certo numero di strumenti che potranno aiutarlo nella propria storia, come un microfono direzionale, una videocamera e un relativo flash, un fermacravatta e una matita da reporter, oggetti che si riveleranno molto utili nel corso della propria partita. Alcuni oggetti potranno anche essere modificati, rotti o dati agli altri personaggi, mentre altri potranno salvare una vita, o addirittura prenderne una. Infine, sono tornate le acclamate modalità multi giocatore. Sarà possibile sfidare l’assassino in single player o cercare di salvarsi con gli amici online (modalità per 2 giocatori Storia Condivisa) o passandosi il controller nella modalità cooperativa Serata al Cinema.

