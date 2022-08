Forspoken Anteprima: il viaggio di Frey prosegue alla gamescom 2022

In questi giorni, le novità rivelate a gamescom 2022 non possono di certo passare inosservate. I generi di titoli presentati sono sicuramente svariati, come rivelano anche le anteprime di cui vi abbiamo parlato, tra cui One Piece Odissey, Lies of P e altri succulenti annunci, ma la nuova IP di Square Enix e Luminous Production che è stata mostrata all’evento ci regala ben 10 minuti interi di gameplay. Parliamo di Forspoken, l’action RPG il cui arrivo è attualmente previsto per il 24 gennaio 2023 e di cui si sta ormai parlando da qualche tempo. In precedenza noto con il nome “Project Athia“, ne è scorsa di acqua sotto i ponti degli sviluppatori, che non vedevano l’ora di rivelarci parecchi dettagli in merito, e di cui siamo altrettanto scalpitanti nel raccontarvi le nostre impressioni in merito!

Forspoken: il viaggio ad Athia di Frey

Frey Holland è una giovane sognatrice a occhi aperti, amante dei gatti e vive nella città che non dorme mai, la Grande Mela, in due sole parole: New York. Una ragazza come tante con una vita normale, sconvolta una sera quando viene magicamente trasportata nel mondo di Athia, pieno di meraviglie, ma anche di pericoli. Un’altra sorpresa non meno importante è il bracciale dorato che si ritrova al polso destro quando giunge in questo mondo, monile a forma di serpente di cui Frey cerca in tutti i modi di risalirne alle origini chiedendo agli abitanti se possano darle informazioni a riguardo. Proprio grazie a questo oggetto le è possibile evocare incantesimi, fare uso della magia e attraversare le terre piene di natura e vegetazione. Il popolo rimasto ad Athia sembra essere per Frey l’unica speranza per tenere testa al confronto con le Tantas, donne una volta materne verso il popolo, ora invece streghe assetate di potere. Ci addentriamo dunque sempre più nei contenuti del gioco, partendo dalla città di Cipal, uno dei pochi capisaldi rimasti come porti sicuri per sfuggire alla forza corrompente del nemico. In questa città, gli abitanti potranno affidarci missioni secondarie, scambiare beni di valore e darci informazioni utili, come è d’abitudine nel genere RPG, oltreché poter disporre di qualche comprimario utile a farci da guida. I misteri del mondo di Athia proseguono quando Frey trova anche un pezzo di minerale Odvaha, che solo in buone mani può dimostrare il suo potenziale, utile anche per la costruzione di armature. A questo punto, dobbiamo dirigerci verso Praenost, per poter ottenere altri materiali utili alla realizzazione del giusto equipaggiamento in battaglia, ma uscendo dalla città di Cipal, il nemico ci attende…

Un viaggio percorso a suon di colpi magici e parkour

Proprio le creature corrotte e i non-morti vivono al di fuori delle mura cittadine, pronti a strapparci la carne di dosso, ma Frey è ben più preparata di quanto immaginiamo. Gli avversari più deboli possono essere semplicemente sconfitti a suon di colpi magici e le alture del paesaggio vengono facilmente superate grazie alle abilità di parkour della nostra eroina, raccogliendo così i classici tesori negli scrigni disseminati qua e là. Non manca nemmeno un elemento caro ai titoli targati Square Enix, i mana, energia che ci consente di sbloccare nuovi incantesimi e si può ottenere sia tramite level up, sia in alcune pozze attorno ad Athia. Abbiamo anche la possibilità di collaborare con Cuff, una sorta di IA che ci sostiene da remoto e che ci aiuta mentre sfruttiamo la funzione scan del mondo intorno a noi, per affrontare al meglio le orde di cavalieri e soldati che ci attendono lungo il percorso e nelle lande desolate. Gli incantesimi che possiamo lanciare sono davvero imponenti per effetto distruttivo e per estetica, consentendoci di far cadere diversi nemici con un sol colpo, attacchi devastanti che ci hanno decisamente soddisfatti, come altri aspetti di questo gameplay trailer a cui abbiamo assistito e di cui proseguiamo il racconto.

Le location di Forspoken e i misteri da svelare

Il terzo ambiente presentatoci è Avoalet, nuova location che sarebbe meglio perlustrare dopo aver completato le missioni assegnateci. I pochi frame che ci sono stati mostrati del menu di gioco presentano uno schermo dalla forma quasi arrotondata, che scorre su se stesso man mano che selezioniamo diverse voci. Per poterci equipaggiare con questi elementi però dobbiamo recarci presso i rifugi dei pellegrini, casupole sparse in diversi punti della mappa e dove possiamo creare beni per curarci, riposarci e migliorare l’equipaggiamento. Tutte attività utili ad affrontare le Profondità della Corruzione, dove le capacità di Frey saranno spinte oltre ogni limite, mentre attraversiamo lande oscure e sempre più offuscate dalle maledizioni del nemico. L’esplorazione dei luoghi disponibili in Forspoken finisce qui, per regalarci un ultimo sguardo a Cipal, dove la ragazza torna da Johedy, abile creatrice di armi e armature che ci regala un completo di tutto punto per affrontare la terra crudele che ci attende. Frey rimarrà comunque in cerca della strada verso casa, ma nella sua perlustrazione troverà anche qualcosa per cui varrà la pena combattere. Una missione, quest’ultima, che rimane però ancora avvolta nell’ombra del mistero. Come il ruolo che ricoprirà una specie di gatto viola e dalle dimensioni piuttosto contenute che appare proprio alla fine del trailer: che sia una creatura magica in grado di aumentare in maniera esponenziale le sue dimensioni e capacità per sostenerci in questo viaggio?

Forspoken: le nostre impressioni sul video trailer

Dopo avervi raccontato per filo e per segno i contenuti del gioco, è tempo di raccontarvi le nostre impressioni sugli scontri e su alcuni dettagli del gameplay a cui abbiamo assistito. Non possiamo negare di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla dinamicità del gameplay, tra scontri random durante l’esplorazione e tesori da raccogliere, due classiche attività degli action-RPG qui caratterizzate da effetti speciali durante i combattimenti pieni di adrenalina e movimento. Tutti gli elementi emersi dal video trailer fanno ben sperare in un titolo che si prospetta corposo e longevo: i luoghi stessi della mappa sono parecchi e ampi, così come la storia stessa che ci verrà narrata è stata presentata per sommi capi, lasciando spazio a tanti altri dettagli da scoprire solo più avanti o mettendo le mani sulla versione definitiva del titolo. Forspoken rimane dunque una IP davvero gustosa, di cui rimaniamo solo con giudizio sospeso sul comparto grafico, il quale non ci è sembrato performare al meglio. Siamo lontani dall’estetica patinata di Final Fantasy VII Remake o di Horizon Forbidden West (di cui vi lasciamo qui la nostra recensione), in quanto i dieci minuti di gameplay qui mostrati non sembrano sempre mantenere delle performance all’altezza di una console di ultima generazione come PlayStation 5, ma ci aspettiamo che, prima di gennaio 2023, questi difetti possano essere risolti al meglio. Più soddisfacenti invece le diverse realizzazioni delle ambientazioni, tra città monumentali che riprendono l’esempio di Final Fantasy XII o il recente Babylon’s Fall, sempre per citare delle produzioni Square Enix, e luoghi esotici e selvaggi al di fuori delle porte dei centri abitati, dove però ci è stato mostrato poco delle terre più corrotte. Rimaniamo altresì curiosi di poter mettere alla prova la ruota degli incantesimi che avremo a disposizione, per poter sconfiggere mostri sempre più enormi, come i draghi e le enormi bestie viste in pochi frame alla fine del video. Una varietà di esseri che non vediamo l’ora di osservare più da vicino e capire come la newyorkese di fiducia, per translitterare una famosa citazione marveliana, riuscirà a tornare a casa…o sarà anche per lei un “No Way Home“?

Piattaforme: PS5, PC

Sviluppatore: Luminous Production

Publisher: Square Enix

Data d’uscita: 24 gennaio 2023

Come ampiamente detto nella nostra anteprima, Forspoken rimane un titolo di cui rimaniamo senza dubbio impressionati e curiosi di scoprire cosa ci attende nelle terre di Athia, visitando le diverse città che caratterizzano questo mondo, scoprire come una giovane abitante di New York possa sopravvivere in un mondo corrotto e ritrovare la via di casa. In questo titolo probabilmente Square Enix ha mescolato diverse sue carte a disposizione, unendo elementi della cultura pop con altri più classici dei generi videoludici a cui è più affezionata, ma dando fondo alla sua esperienza nella realizzazione di un titolo unico e, ci auguriamo, che sappia comunque distinguersi dal resto della sua produzione. Speriamo anche che si possa avere presto accesso a una versione beta o di anteprima per provare prima del lancio ufficiale di Forspoken, che merita di vedere la luca in anticipo rispetto al prossimo 24 gennaio.