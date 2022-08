eFootball: disponibile l’aggiornamento 2.0

Konami ha reso disponibile il nuovo aggiornamento, versione 2.0, per il titolo sportivo di eFootball. Ricordiamo che recentemente la Konami ha esteso la partnership con la squadra dell’Arsenal. Per maggiori informazioni e per leggere tutte le note del nuovo aggiornamento, potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Il calcio si evolve : PES, la mitica serie di giochi sul calcio, cambia volto con un nuovo nome eFootball . Il re branding segna una nuova era calcistica virtuale, con grafica e gameplay migliorati. Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco completamente nuova, che solo eFootball 2022 può offrirvi.

: PES, la mitica serie di giochi sul calcio, cambia volto con un nuovo nome . Il re branding segna una nuova era calcistica virtuale, con grafica e gameplay migliorati. Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco completamente nuova, che solo eFootball 2022 può offrirvi. Nuovo motore, nuova era : l’obiettivo è sempre stato quello di ricreare il testa a testa definitivo. Per raggiungere questo ambizioso è stato implementato un nuovo motore, rivoluzionando il gioco da cima a fondo. Questo nuovo motore permette di mostrare le animazioni dei giocatori in modo inedito, concentra sugli scontri uno contro uno, con controlli aggiornati per attacco e difesa.

: l’obiettivo è sempre stato quello di ricreare il testa a testa definitivo. Per raggiungere questo ambizioso è stato implementato un nuovo motore, rivoluzionando il gioco da cima a fondo. Questo nuovo motore permette di mostrare le animazioni dei giocatori in modo inedito, concentra sugli scontri uno contro uno, con controlli aggiornati per attacco e difesa. eSport senza confini: tutti i fan del calcio potranno scontrarsi con chiunque, indipendentemente dal fatto che giochino su console, PC o dispositivo mobile. Dei tornei di eSport ufficiali saranno organizzati in collaborazione con i campionati e i club di tutto il mondo.

eFootball è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam.