Resident Evil Village sarà giocabile su PlayStation VR2 al TGS 2022

La versione PlayStation VR2 di Resident Evil Village sarà giocabile al Tokyo Game Show 2022, che si terrà dal 15 al 18 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, ha annunciato Capcom. I giocatori potranno esplorare un segmento di Castle Dimitrescu e sperimentare l’immersione definitiva mentre si tuffano nel mondo di Resident Evil Village in realtà virtuale. I giocatori che parteciperanno alla demo se ne andranno anche con un set di file trasparenti di RE Village e RE 4, fino a esaurimento scorte.

Capcom ha anche condiviso ulteriori informazioni sulla demo di Street Fighter 6 precedentemente confermata giocabile all’evento. Gli utenti potranno giocare in partite per giocatore singolo o testa a testa in esecuzione su PlayStation 5 e PC con un elenco di personaggi composto da Ryu, Chun-Li, Jamie, Luke, Guile, Kimberly e Juri. Di seguito una panoramica di Resident Evil Village:

Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato RE 7: Biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, la tragedia li investe nuovamente.

Caratteristiche

Azione in prima persona : i giocatori assumono il ruolo di Ethan Winters e affrontano gli scontri ravvicinati e i drammatici inseguimenti attraverso una prospettiva in prima persona.

: i giocatori assumono il ruolo di Ethan Winters e affrontano gli scontri ravvicinati e i drammatici inseguimenti attraverso una prospettiva in prima persona. Volti familiari e nuovi nemici: Chris Redfield è sempre stato un eroe della saga di Resident Evil, ma in Resident Evil Village sembra spinto da oscuri motivi. I nuovi nemici che popolano il villaggio braccheranno Ethan senza sosta, tentando di ostacolare ogni suo tentativo di comprendere l’incubo in cui è precipitato.

Resident Evil Village è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam e Google Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.